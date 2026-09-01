La UE insta a los países miembros que tienen misiles Patriot próximos a caducar a que los transfiera a Ucrania

Una de las defensas aéreas más utilizadas por Ucrania en la guerra con Rusia es el sistema de misiles Patriot. Este es un sistema estadounidense y, hasta ahora, el país americano era quien más misiles estaba entregando al país europeo. Sin embargo, desde que comenzó la guerra en Oriente Medio, la munición de este sistema de defensa ha empezado a escasear.

Ahora, la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, presiona a los países miembros que tengan misiles Patriot próximos a caducar para que se los entreguen a Ucrania. Además, Kallas ha destacado que la UE está en contacto también con otros socios fuera del bloque en busca de otros interceptores aéreos.

Qué es el sistema de misiles Patriot

Es un sistema móvil de defensa antiaérea que utiliza misiles tierra-aire fabricados por la empresa estadounidense Raytheon Technologies, formado por tres sistemas montados en camiones, lo que permite su rápido traslado. El primero es un radar que detecta una amenaza y envía información a la segunda estación de control, que calcula la trayectoria del misil o aeronave a interceptar. Finalmente, una tercera estación lanza un misil, justamente la munición que ahora escasea en Ucrania y Oriente Medio.

Todo el sistema de defensa cuesta 1.100 millones de dólares. Cada misil lanzado, entre dos y cuatro millones. En Oriente Medio, la estrategia iraní incluye lanzar grandes oleadas de drones o misiles de menor coste que colapsen el sistema estadounidense. Así, quien ataca gasta mucho menos dinero que quien se defiende, ahogando también así las posibilidades estadounidenses.

Indirectamente, y dado que Estados Unidos surtía en gran medida a Ucrania, el país europeo ha visto cómo esa estrategia iraní ha provocado que también se haya quedado sin munición en la guerra con Rusia.

Ahora, la OTAN afirma que la primera planta de producción de misiles Patriot en Europa abrirá en septiembre. Lo hará en Alemania y se espera que las entregas comiencen a principios de año.