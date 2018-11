¿Cómo evitar la prohibición de llevar equipaje en Ryanair? Un joven se las ingenia para subir al avión con sus pertenencias y no pagar

Lee Cimino, un joven de Belfast, Reino Unido, harto de tener pagar por llevar equipaje de mano en Ryanair ha subido un vídeo a su perfil de Facebook en el que muestra cómo evitar el pago que impone la compañía aérea.

"This is for you if you've ever been frustrated by Ryanair. This is how you get around the new baggage charges every time. It might even make you smile" ("Esto es para ti si alguna vez te has sentido frustrado con Ryanair. Así es como evitas los nuevos cargos de equipaje. Incluso podría hacerte sonreír"), escribe Cimino en Facebook.

A continuación muestra cómo cogió un abrigo viejo y lo llevó a una costurera para que le añadiera bolsillos grandes (hechos con calzoncillos) y se los cosiera en el forro interior. Dentro de los mismos podía guardar sus cosas sin necesidad de llevar maleta alguna.

Aunque su abrigo era más abultado de lo normal, pasó sin problema el control de Ryanair y pudo subir al avión con las cosas que necesitaba para pasar un día fuera de casa. El vídeo en el aeropuerto de Mánchester se ha vuelto viral, y aunque le costó más llevar su abrigo a una costurera que lo que Ryanair pide por una maleta, esta ha sido su forma de protestar contra la política de la aerolínea.