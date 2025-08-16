Condenada a 100 años de prisión por entregar menores a su novio para que abusara de ellos

Brittney Mae Lyon, una mujer estadounidense de 31 años, ofrecía servicios de niñera online. En dicho anuncio, ella afirmaba estar especialmente interesada en trabajar con niños con necesidades especiales.

Sin embargo, el anuncio escondía otra realidad muy distinta. Brittney entregaba los niños a su novio, Samuel Cabrera, y él abusaba sexualmente de los menores mientras los grababa en vídeos.

Las víctimas tenían entre tres y siete años y muchas de ellas eran autistas y no eran capaces de verbalizar esta situación.

Estos actos salieron a la luz en 2016, cuando una niña de siete años le contó a su madre el abuso que sufrió. Tras las declaraciones de la pequeña, la madre acudió a la Policía, tal y como informa el San Diego Union-Tribune.

Tras la denuncia, se llevó a cabo una investigación policial que llevó a los agentes hasta Lyon y después a Cabrera. Posteriormente, ambos fueron arrestados.

Una vez arrestada, Lyon se declaró culpable de dos cargos de abuso sexual contra un menor y otros dos cargos de abuso sexual forzado contra otro menor en mayo. De la misma manera, admitió las acusaciones de secuestro, robo domiciliario y agresión sexual a múltiples víctimas.

Debido a la pandemia de COVID-19, los tribunales fueron obligados a cerrar y el caso de Lyon se estancó. En cambio, su pareja fue a juicio en 2019 y le acusaron de 35 delitos graves, incluyendo múltiples cargos de abuso de menores, secuestro, robo y conspiración.

Finalmente, Cabrera fue sentenciado a ocho cadenas perpetuas y 300 años adicionales.

Los agentes descubrieron las grabaciones donde Cabrera abusaba de los menores

La investigación policial descubrió una caja en el coche de la pareja de Brittney. En su interior, había seis discos duros de ordenador con cientos de vídeos. En dichos vídeos, grabados desde varios ángulos, se podía observar cómo Cabrera abusaba de los menores.

Algunos de estos menores estaban drogados y, en uno de esos vídeos, Cabrera abusa de un menor de siete años con autismo que no hablaba y no podía ni vestirse ni bañarse solo.

No obstante, muchas de las víctimas eran desconocidas y este hecho obligó a la Fiscalía a buscar a las familias que habían contratado a Lyon como niñera.

Los padres de tres víctimas afirmaron que habían contratado a Lyon a través de una página web de servicios de niñera en la que ella había "promocionado su interés en trabajar con niños con necesidades especiales", según informó la Fiscalía del Condado de San Diego.

Lyon pudo haber participado en los abusos

En un principio, Cabrera le pidió a Lyon que grabara en secreto a mujeres en los vestuarios de la escuela a la que ambos acudían juntos y luego la convenció de que llevara a niños a casa. Posteriormente, pudo confirmarse que Lyon podría haber participado en dichos abusos y ella misma ha asegurado en el Tribunal de Vista de San Diego que "no hay palabras que puedan aliviar el daño y el trauma" que ha causado a las víctimas.

También los padres de las víctimas han declarado ante el Tribunal. Tal y como afirmó una madre de una de las víctimas, Lyon "usó sus credenciales" de estudios de desarrollo infantil" para "evitar que preguntásemos sobre la labor de Brittney".

Asimismo, otra madre afirmó que se dio cuenta de que los viajes especiales para que su hija jugara eran en realidad "sesiones de abuso sexual".

Aunque Brittney tendrá que cumplir una condena de 100 años, entre las víctimas existe ahora una preocupación común: que Lyon pueda optar a la libertad condicional después de que cumpla 20 años de condena.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com