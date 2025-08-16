Trump y Putin cierran la cumbre sin un acuerdo sobre Ucrania pero con promesas de avances y presión a Zelenski

Donald Trump y Vladímir Putin concluyeron este viernes su esperada cumbre en Alaska sin alcanzar un acuerdo sobre la guerra en Ucrania, aunque coincidieron en la necesidad de continuar las negociaciones y anunciaron la posibilidad de una segunda reunión. El encuentro, que tuvo lugar en la base aérea de Elmendorf-Richardson, cerca de Anchorage, se prolongó durante casi tres horas y finalizó con una breve comparecencia conjunta, sin turno de preguntas para los medios.

"No hay acuerdo hasta que haya un acuerdo", afirmó Trump, quien calificó la reunión como "extremadamente productiva". Según explicó, "muchos puntos se acordaron", aunque reconoció que "solo hay algunos pocos que se quedaron sin resolver. Algunos no son significativos; uno es probablemente el más importante, pero tenemos una buena oportunidad de llegar a resolverlos".

El presidente estadounidense aseguró que, tras la cumbre, informaría de lo tratado al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y a los líderes de la OTAN. También advirtió que, si no se producen avances sustanciales, Estados Unidos aplicará sanciones "económicamente severas". Trump, que busca presentarse como mediador del conflicto, no descartó una nueva cumbre en la que participe Ucrania, aunque advirtió que "todavía no está resuelto en absoluto, y Ucrania tiene que estar de acuerdo, es decir, el presidente Zelenski tiene que estar de acuerdo".

Un intercambio territorial como parte de un futuro acuerdo

Por su parte, Putin expresó su disposición a garantizar la seguridad de Ucrania, pero fuera del marco de la OTAN. "Coincido con el presidente Trump, como ha dicho hoy, en que, naturalmente, también debe garantizarse la seguridad de Ucrania", declaró el líder ruso durante la rueda de prensa.

Ambos líderes mostraron una aparente sintonía en varios temas, incluido un posible intercambio territorial como parte de un futuro acuerdo, aunque este punto ha sido tajantemente rechazado por Kiev. Zelenski reiteró esta semana que las tropas ucranianas no abandonarán el Donbás y calificó la cesión de territorios como una posible plataforma para una nueva ofensiva rusa.

Trump insistió en que la decisión final corresponde a Ucrania. "No estoy aquí para negociar por Ucrania, estoy aquí para sentarlos en una mesa", afirmó a los periodistas. También lanzó un mensaje directo a Zelenski: "Realmente ahora depende del presidente Zelenski para lograrlo (…) es una guerra terrible en la que se está perdiendo mucho, y los dos están perdiendo mucho".

Gestos de complicidad entre ambos mandatarios

Durante la cumbre, que se celebró bajo el lema "Pursuing Peace" (Buscando la paz), Trump recibió a Putin con un apretón de manos y gestos de cordialidad, en una imagen que muchos analistas han interpretado como un gesto de legitimación internacional hacia el Kremlin.

Putin, que cuenta con una orden de arresto del Tribunal Penal Internacional por la deportación de menores ucranianos, propuso que el próximo encuentro entre ambos mandatarios se celebre en Moscú. Aseguró que las condiciones están dadas para alcanzar una solución, y advirtió a Ucrania y a los países europeos que no "torpedeen los logros" ya alcanzados.

"Hay una buena oportunidad" de alcanzar un acuerdo

Zelenski, quien no fue invitado a la cumbre, respondió desde Ucrania que su país "cuenta con Estados Unidos" y reclamó una paz "justa".

Trump, que en el pasado aseguró que acabaría con la guerra "en 24 horas", reconoció que la tarea es más compleja de lo previsto. No obstante, concluyó que "hay una buena oportunidad" de lograr un acuerdo si las partes se mantienen en la mesa de diálogo.

