Un grupo de iraníes en Barcelona celebra la muerte de Alí Lariyani con el baile de Trump al ritmo de YMCA

Primero lo negó, pero finalmente la televisión iraní confirmó la muerte de Alí Lariyani, considerado en número dos del régimen. Antes Israel había anunciado su muerte junto a la del comandante Basij. "Fueron eliminados esta noche y se unieron al jefe del plan de destrucción, (Ali) Jameneí, y a todos los miembros frustrados del eje del mal en las profundidades del infierno", dijo el ministro de Defensa israelí. Irán clamó venganza y poco después lanzó un ataque masivo sobre Tel Aviv en el que al menos dos personas han muerto.

Mientras todo esto ocurría, en Barcelona también tenía repercusión la muerte de Alí Lariyani. Noticias de la Mañana ha recibido de madrugada imágenes de iraníes celebrando el ataque, en este caso en la playa de Barcelona. Bailan al ritmo de una canción que ya se identifica con Donald Trump y hacen hogueras en las que queman la imagen de Lariyani.

La muerte de Lariyani se suma a la de Jameneí y otros líderes iraníes a raíz de la guerra. Figura clave del régimen era considerado una de las personas más influyentes del sistema iraní. Lariyani figura además entre los responsables iraníes sancionados por Estados Unidos en enero de 2026 por su papel en la represión de las protestas multitudinarias en el país.

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