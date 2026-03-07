VÍDEO | Desvían un vuelo en Atlanta por una amenaza de bomba en el avión: "¡Cabeza abajo y manos arriba!"

Un avión con 140 pasajeros fue desviado a Atlanta por una amenaza de bomba cuando cubría el trayecto de Nashville a Fort Lauderdale (Florida).

Tras conocerse las sospechas se activó el protocolo de seguridad aeroportuaria y la tripulación se vio obligada a notificar a control terrestre sobre una alerta recibida durante el trayecto, por lo que el vuelo fue desviado a Atlanta y aterrizó a las 21:06 de este martes.

En las imágenes grabadas por los propios tripulantes del vuelo se puede apreciar como los equipos de seguridad de la policía aeroportuaria y personal del FBI ingresaron en el avión para inspeccionar la aeronave donde supuestamente se encontraba el explosivo.

Un momento de película... de terror

Desde la megafonía se avisó a los pasajeros de que debían adoptar una posición concreta en sus asientos: "Cabeza abajo y manos arriba", se repitió en innumerables ocasiones como protocolo de seguridad para inspeccionar con más facilidad todos los rincones del avión. Algunos testigos aseguraron que fueron interrogados de forma individual antes de que detectasen a un sospechoso, quien fue detenido para ser interrogado y sometido a otros controles.

