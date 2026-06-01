Arde el set de un streamer en pleno directo tras intentar un "truco" con el fuego

Un streamer nigeriano, llamado Carter Efe, ha vivido momentos de pánico mientras transmitía en directo desde su habitación. Carter Efe estaba junto a unos amigos cuando todo comenzó a arder con violencia.

El influencer, que cuenta con más de 679.000 seguidores, estaba hablando a su micro en una sala en la que había una cama, un asiento con faldón y otras personas. Una de esas personas decidió llevar a cabo una especie de experimento.

En las imágenes se puede ver cómo esa persona, un supuesto mago, lleva puesto un guante de seguridad con el que agarra algo similar a un papel flash o papel mágico que suelen usar los magos para sus trucos. La particularidad de este papel es que se prende muy deprisa, pero se apaga igual de rápido.

Sin embargo, en el momento en el que le prendió fuego, el hombre se asustó. Con el susto, el hombre lo dejó caer y como consecuencia, cayó sobre el faldón del asiento. Posteriormente, varias personas intentaron apagarlo, aunque lo único que consiguieron es esparcir el fuego ante los gritos de terror de los presentes.

Es en ese momento cuando la grabación se detiene porque todos salen de la habitación. Minutos después, vuelven al cubículo lleno de humo y con una buena parte calcinada. Al parecer, no se tuvieron que lamentar víctimas.

Una influencer acaba en el hospital mientras hacía un directo jugando con una katana

La creadora de contenido Madalina, conocida en redes como Bisscute, sufrió un accidente durante una retransmisión en directo que la obligó a ser trasladada de urgencia al hospital.

Este incidente ocurrió cuando mostraba una katana a sus seguidores y la espada se deslizó de forma inesperada fuera de la funda.

En un gesto reflejo, la streamer intentó sujetarla con la mano, agarrándola por el filo. El corte fue inmediato y sus gritos alertaron enseguida a los espectadores de que la situación era grave.

Bisscute abandonó la habitación sujetándose la mano y minutos después, regresó para avisar de que debía finalizar el directo y acudir a urgencias.

Horas más tarde, explicó a su comunidad que había sufrido un corte en dos tendones de la mano, concretamente en los dedos corazón y anular, una lesión que requerirá intervención quirúrgica.

Posteriormente, los profesionales sanitarios confirmaron la gravedad de la lesión tendinosa y establecieron un plan de tratamiento que incluye pruebas médicas previas y una operación programada.