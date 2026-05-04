¿El Kremlin en jaque? Putin blinda su seguridad ante el temor de un asesinato o intento de golpe de Estado

El informe de inteligencia europea revela cómo el Kremlin ha blindado el entorno del presidente Putin, que roza el aislamiento absoluto. Entre las medidas más llamativas se encuentra la instalación de sistemas de vigilancia avanzados en las residencias privadas de sus colaboradores más cercanos. El objetivo no es protegerlos a ellos, sino vigilar cada uno de sus movimientos para detectar indicios de traición.

La paranoia como protocolo: El nuevo anillo de hierro

El control se extiende al personal de servicio. Cocineros, fotógrafos y el cuerpo de guardaespaldas tienen ahora estrictamente prohibido el uso del transporte público, una medida destinada a evitar contactos no supervisados o posibles reclutamientos por parte de agencias extranjeras. Además, cualquier visitante que pretenda acceder al despacho de Putin debe someterse a un doble examen de seguridad, y el personal que trabaja en su proximidad inmediata solo tiene permitido el uso de teléfonos analógicos o dispositivos sin acceso a internet.

El factor Shoigú: ¿De confidente a conspirador?

Según el informe, Serguéi Shoigú, ex ministro de Defensa durante 12 años, y actual secretario del Consejo de Seguridad, se encuentra bajo la lupa. El informe vincula directamente a Shoigú con un "riesgo elevado de golpe de Estado". A pesar de su desplazamiento del cargo ministerial, Shoigú mantiene una influencia residual pero significativa dentro del alto mando militar.

El endurecimiento de estas medidas no es fortuito. El punto de inflexión se sitúa en diciembre de 2025, tras el asesinato del teniente general Fanil Sarvarov en pleno corazón de Moscú.

Un 9 de mayo sin blindados

La tensión es tan palpable que ha alterado la celebración más sagrada del calendario patriótico ruso. El Kremlin ha confirmado cambios significativos para el desfile del Día de la Victoria el próximo 9 de mayo en la Plaza Roja. Por primera vez en décadas, el evento carecerá de armamento pesado. No habrá tanques T-14 Armata ni sistemas de misiles intercontinentales desfilando frente al mausoleo de Lenin. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, justificó la medida citando la "amenaza terrorista" y los recientes éxitos de Ucrania con ataques de largo alcance.

El colapso interno como estrategia

La filtración de este informe por parte de agencias europeas se interpreta, según los expertos, como una herramienta de guerra psicológica. Al exponer las grietas en la seguridad de Putin y señalar a figuras como Shoigú, Occidente busca alimentar la desconfianza mutua dentro del Kremlin.

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