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El Vaticano investiga al cardenal español Cristóbal López Romero por presuntos abusos sexuales a varias mujeres

El arzobispo de Rabat asegura que no ha cometido "ninguna agresión, ni violencia ni acoso sexual" y anuncia que dejará temporalmente sus funciones mientras se desarrolla la investigación canónica.

Cristóbal López Romero: el cardenal que no quiere ser Papa

El Vaticano investiga al cardenal español Cristóbal López Romero por presuntos abusos sexuales a varias mujeres | Reuters

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Sofía Avendaño
Publicado:

El cardenal español y arzobispo de Rabat, Cristóbal López Romero, está siendo investigado por el Vaticano por presuntos abusos sexuales sobre varias mujeres adultas. El propio religioso ha confirmado la apertura de una investigación preliminar en un comunicado difundido por la Archidiócesis de Rabat, en el que afirma que colaborará con las autoridades eclesiásticas mientras dure el proceso.

"Se me acusa de conducta inapropiada hacia mujeres adultas. Esta situación ha llevado a la Iglesia a abrir una investigación preliminar. Dicha investigación está en curso y se encuentra en manos de las instancias romanas de la Iglesia, con la cual estoy cooperando", señala el cardenal en el escrito.

En declaraciones a la agencia EFE, López Romero ha negado las acusaciones y ha asegurado que "no he cometido ninguna agresión, ni violencia ni acoso sexual".

Según informa EFE, citando a la agencia AFP, las acusaciones habrían sido formuladas por cinco mujeres.

Se aparta temporalmente de sus funciones

Mientras se desarrolla la investigación, el arzobispo ha anunciado que no presidirá celebraciones públicas ni participará en actividades pastorales con el objetivo de "no obstaculizar" el procedimiento abierto por la Santa Sede.

Asimismo, ha reconocido la preocupación que la situación puede generar entre los fieles. "Soy plenamente consciente de las dificultades que esto está causando y de las preguntas legítimas que puede suscitar", señala en el comunicado, en el que también pide oraciones "por quienes sufren esta situación, por la Iglesia y por mí".

Fuentes judiciales marroquíes citadas por EFE han asegurado que no consta ninguna denuncia contra el cardenal ante los tribunales de Marruecos, por lo que la investigación se limita, por el momento, al ámbito interno de la Iglesia católica.

Una investigación interna de la Iglesia

Al tratarse de presuntas conductas hacia mujeres adultas, el caso no será tramitado por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, competente en los delitos de abusos a menores, sino por el Dicasterio para los Obispos, encargado de los procedimientos disciplinarios que afectan al episcopado.

Esta fase preliminar tiene como objetivo determinar si existen indicios suficientes para abrir un proceso canónico. Durante la investigación pueden recabarse testimonios y adoptarse medidas cautelares, aunque en este caso el propio López Romero ya ha decidido apartarse temporalmente de sus responsabilidades.

El cardenal, de 77 años, dirige la Archidiócesis de Rabat desde 2017 y fue creado cardenal por el papa Francisco en 2019. Su caso supone la primera investigación abierta por el Vaticano contra un cardenal español por presuntos abusos sexuales a mujeres adultas.

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