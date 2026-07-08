Muere el youtuber argentino 'Chatterbox' en un accidente de tráfico

El youtuber argentino Sebastián Funes, conocido en internet como 'Chatterbox', ha muerto a los 27 años en un accidente de tráfico ocurrido el pasado domingo en la provincia de Buenos Aires, según ha informado el diario La Nación.

El siniestro tuvo lugar sobre las 14.30 horas del 5 de julio en el kilómetro 349 de la Ruta 5, a la altura de la localidad bonaerense de Pehuajó. De acuerdo con las primeras informaciones policiales, una camioneta Chevrolet S10 y un Honda Civic colisionaron frontalmente después de que uno de los vehículos intentara adelantar a un camión en un tramo recto de la carretera.

En el turismo viajaban Sebastián Funes junto a sus padres, Juan Manuel y Vanesa, y su hermana Francesca. Tanto el creador de contenido como su padre, que ocupaban los asientos delanteros, fallecieron en el acto como consecuencia del fuerte impacto.

Su madre y su hermana, que viajaban en la parte trasera del vehículo, sufrieron heridas de carácter leve y fueron trasladadas al Hospital Municipal Juan Carlos Aramburu de Pehuajó. La familia regresaba a Buenos Aires tras haber visitado la ciudad donde nació el youtuber. Los ocupantes de la camioneta implicada en el accidente, vecinos de Carlos Casares, también resultaron heridos y recibieron atención médica.

Un referente del contenido de videojuegos

Sebastián Funes se había convertido en uno de los creadores de contenido sobre videojuegos más populares de Argentina. Bajo el nombre de Chatterbox, reunía más de 1,6 millones de suscriptores en YouTube gracias a sus vídeos de humor, reacciones y partidas centradas en juegos como Fortnite, Stumble Guys o Roblox.

Además de su actividad en YouTube, mantenía una presencia constante en Twitch, donde superaba los 114.000 seguidores, y compartía clips de sus contenidos en TikTok e Instagram. Sus últimas publicaciones en redes sociales mostraban su seguimiento del Mundial de Clubes y su afición por coleccionar cromos de la FIFA, una de las temáticas que había compartido con sus seguidores durante las últimas semanas.

La noticia de su fallecimiento ha provocado numerosas muestras de condolencia en las redes sociales por parte de seguidores y otros creadores de contenido, que han lamentado la muerte del joven influencer argentino.

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