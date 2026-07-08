Un agente del ICE mata a tiros a un conductor mexicano durante una operación de detención en Texas

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha matado a tiros a un conductor mexicano durante una operación policial llevada a cabo en el estado de Texas. El suceso ocurrió a primera hora de la mañana, cuando los agentes trataban de detener a un inmigrante en situación irregular, según ha informado el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El agente le disparó "en defensa propia"

La víctima ha sido identificada como Lorenzo Araújo, a quien las autoridades estadounidenses describen como un "inmigrante indocumentado de México". De acuerdo con la versión ofrecida por el DHS , el conductor trató de eludir el arresto, embistió un vehículo del ICE, desobedeció varias órdenes verbales e intentó atropellar a uno de los agentes, que respondió disparando su arma "en defensa propia".

Tras recibir los disparos, Salgado Araújo fue trasladado a un hospital, donde finalmente falleció a consecuencia de las heridas sufridas. La Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del incidente.

Organizaciones latinas piden una investigación independiente

La muerte del ciudadano mexicano ha provocado la reacción de la League of United Latin American Citizens (LULAC), una de las principales organizaciones de defensa de los derechos de la comunidad latina en Estados Unidos, que ha solicitado una investigación independiente sobre lo sucedido. La asociación considera necesario esclarecer de forma transparente la actuación de los agentes federales durante el operativo.

El caso también está siendo investigado por el FBI, que analiza el presunto intento de agresión contra un agente federal , mientras continúan las diligencias para determinar con exactitud cómo se desarrolló la intervención.

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