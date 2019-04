Un camionero superviviente en Génova: "No sé cómo he podido salir con vida"

Luciano Goccia conducía su camión cuando la autopista cedió y se le vino encima. Hoy, al ver el vehículo, admite que no sabe cómo pudo salir con vida. "Un golpe de aire me lanzó hacia atrás y eso me salvó la vida," ha asegurado.

"Recuerdo un gran estruendo y que choqué contra una pared", ha afirmado, recordando que el impacto del colapso le hizo volar a lo largo de "una decena de metros".

Este camionero ha aparecido con un cabestrillo en el hombro. "He sufrido una luxación en el hombro y un golpe en la cadera", ha explicado. "Creo que ha sido un milagro. No tengo palabras", ha añadido.