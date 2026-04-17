Irán reabre Ormuz y los mercados reaccionan con subidas y una caída de casi el 10% del petróleo

Los mercados financieros registran un cambio de tendencia tras el anuncio de Irán sobre la reapertura del estrecho de Ormuz. Las principales bolsas europeas y estadounidenses reaccionan con subidas, mientras el precio del petróleo experimenta una caída cercana al 10%, en un contexto marcado por avances diplomáticos entre Washington y Teherán.

El Ibex 35 pasa de una sesión sin tendencia definida a avanzar más de un 1,5%, en línea con otros índices del continente. El selectivo se aproxima así a los niveles alcanzados a finales de febrero, cuando rozó los 18.500 puntos. Al mismo tiempo, los futuros de Wall Street anticipaban una jornada al alza que se confirma tras la apertura, con los índices estadounidenses situados de nuevo en niveles máximos tras recuperar las pérdidas derivadas del conflicto en Oriente Medio.

Este movimiento se produce después de que se conociera que Estados Unidos e Irán negocian un acuerdo centrado en el programa nuclear. Según Axios, ambas partes estudian un plan que contempla la liberación de 20.000 millones de dólares en fondos iraníes a cambio de una reducción de las reservas de uranio enriquecido.

El expresidente estadounidense Donald Trump ha señalado que los negociadores podrían reunirse en Islamabad en los próximos días para avanzar en una segunda ronda de conversaciones. Las posiciones siguen alejadas en algunos puntos, como la duración de una posible moratoria nuclear, donde Washington plantea un periodo de veinte años frente a los cinco propuestos por Teherán.

Apertura del estrecho y reacción política

En paralelo a las negociaciones, el ministro iraní de Asuntos Marítimos, Seyed Abbas Araghchi, ha anunciado la reapertura del estrecho de Ormuz al tránsito internacional durante el alto el fuego en Líbano. En un mensaje publicado en la red social X, afirmó: "De acuerdo con la promesa de un alto el fuego en Líbano, el paso para todos los buques comerciales a través del estrecho de Ormuz se declara completamente abierto mientras dure esta paz. Será una ruta coordinada ya anunciada por la Organización de Puertos y Asuntos Marítimos de la República de Irán".

Trump ha valorado de forma positiva la decisión, aunque ha matizado que Estados Unidos mantendrá su bloqueo naval hasta que se alcance un acuerdo definitivo. "El estrecho de Ormuz está completamente abierto para las empresas y quien quiera pasar, pero el bloqueo naval (de Estados Unidos) seguirá hasta que haya una paz total", ha indicado.

Impacto en materias primas y expectativas monetarias

El efecto inmediato se refleja en los mercados energéticos. El barril de Brent desciende hasta los 88,9 dólares, mientras el WTI cae hasta los 84,3 dólares. El gas también registra retrocesos, con el índice TTF europeo en torno a los 39 euros por megavatio hora. En paralelo, el oro y la plata experimentan movimientos al alza.

El cambio de escenario también afecta a las expectativas sobre política monetaria. Los contratos de swaps muestran ahora una mayor probabilidad de recortes de tipos por parte de la Reserva Federal antes de final de año, en contraste con previsiones anteriores.

Pese al anuncio, algunas compañías optan por la cautela. La reapertura del estrecho de Ormuz supone un cambio relevante en el conflicto, ya que por esta vía transita cerca del 20% del suministro energético mundial. No obstante, los daños en infraestructuras energéticas en la región y la falta de garantías sobre la continuidad del acuerdo mantienen la incertidumbre sobre la evolución a corto plazo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.