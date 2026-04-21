Última hora de la guerra de Irán en directo: Trump asegura que Irán negociará en Pakistán o "se enfrentará a problemas nunca antes vistos"

A un día de que se cumpla el alto el fuego continúa el 'tira y afloja' del regateo de fuerzas entre Irán y Estados Unidos. El régimen iraní pide que Estados Unidos levante el bloqueo comercial en Ormuz para sentarse a negociar algo que Trump ya ha confirmado que de momento no va a ocurrir.

La incertidumbre sobre si se va a celebrar o no esa segunda ronda de negociaciones es total. Las señales son contradictorias, por un lado Irán valora positivamente abrir esa segunda tanda, aunque de momento no ha tomado una decisión definitiva sobre si asistirá o no.

La escalada de tensión se evidenció este lunes después de que Estados Unidos atacase un buque iraní. El Ministerio de Exteriores de Irán ha advertido de "graves consecuencias".

"Este acto, que fue acompañado de intimidaciones hacia los marineros y la tripulación del buque y sus familias, constituye un acto de piratería marítima y un acto terrorista que no solo va en contra de los principios y normas fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional, sino que también es otro ejemplo de clara violación del acuerdo de alto el fuego y se considera un acto de agresión".

Desde Washington, Donald Trump aseguró que las fuerzas militares estadounidenses desplegadas en el golfo de Omán atacaron, interceptaron y capturaron el 'Touska' cuando intentaba superar el bloqueo impuesto.