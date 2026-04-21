Guerra Irán
Última hora de la guerra de Irán en directo: Trump asegura que Irán negociará en Pakistán o "se enfrentará a problemas nunca antes vistos"
Sigue en directo online la última hora del alto el fuego entre Estados Unidos, Israel e Irán.
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A un día de que se cumpla el alto el fuego continúa el 'tira y afloja' del regateo de fuerzas entre Irán y Estados Unidos. El régimen iraní pide que Estados Unidos levante el bloqueo comercial en Ormuz para sentarse a negociar algo que Trump ya ha confirmado que de momento no va a ocurrir.
La incertidumbre sobre si se va a celebrar o no esa segunda ronda de negociaciones es total. Las señales son contradictorias, por un lado Irán valora positivamente abrir esa segunda tanda, aunque de momento no ha tomado una decisión definitiva sobre si asistirá o no.
La escalada de tensión se evidenció este lunes después de que Estados Unidos atacase un buque iraní. El Ministerio de Exteriores de Irán ha advertido de "graves consecuencias".
"Este acto, que fue acompañado de intimidaciones hacia los marineros y la tripulación del buque y sus familias, constituye un acto de piratería marítima y un acto terrorista que no solo va en contra de los principios y normas fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional, sino que también es otro ejemplo de clara violación del acuerdo de alto el fuego y se considera un acto de agresión".
Desde Washington, Donald Trump aseguró que las fuerzas militares estadounidenses desplegadas en el golfo de Omán atacaron, interceptaron y capturaron el 'Touska' cuando intentaba superar el bloqueo impuesto.
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Última hora de la guerra de Irán en directo: España exige hoy en la cumbre de Exteriores de la UE la ruptura total con Israel
Pedro Sánchez abandera en Europa la posición contra Israel primero por la guerra en Gaza y ahora por la situación en el Líbano, y en ese marco España va a retomar la presión para que la UE suspenda el acuerdo de asociación con Tel Aviv, como ya adelantó el presidente del Gobierno este fin de semana.
José Manuel Albares pondrá el tema de nuevo sobre la mesa en la reunión de ministros de Exteriores de este martes en Luxemburgo en un momento además en el que otros países como Irlanda o Eslovenia han cogido ese mismo camino.
Última hora de la guerra de Irán en directo: Irán ejecuta a un hombre acusado de vínculos con el espionaje israelí
Irán ha ejecutado este martes a un hombre acusado de ser líder de una red vinculada al servicio de inteligencia de Israel y de prender fuego a una mezquita en Teherán durante las protestas de enero. Su sentencia de muerte fue ratificada por el Tribunal Supremo y ejecutada a primera hora de este martes,
Última hora de la guerra de Irán en directo: Birol advierte que aunque el estrecho de Ormuz se reabriera inmediatamente, será necesario mucho tiempo para recuperar la situación
El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, advirtió este martes de que aunque el estrecho de Ormuz se reabriera inmediatamente, será necesario "mucho tiempo" para recuperar una situación normal, y el riesgo por eso es un repunte de la inflación y un freno a la actividad económica.
"Aunque mañana se reabriera el estrecho de Ormuz, hará falta mucho tiempo antes de volver a la normalidad, porque hay instalaciones energéticas, petroleras y de otro tipo, muy dañadas" en el golfo Pérsico, destacó Birol.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Trump señala que desenterrar los restos nucleares que quedan en Irán será un proceso "largo y arduo"
Donald Trump asegura que la operación 'Martillo de Medianoche',los ataques lanzados por Washington junto a Israel contra Irán en junio de 2025, supuso la "destrucción total y absoluta" de las instalaciones de "polvo nuclear" de Irán, término que emplea para hacer referencia a las reservas de uranio altamente enriquecido, defendiendo seguidamente que "desenterrarlo" será un proceso "largo y difícil".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Irán advierte de "graves consecuencias" tras el ataque de EEUU a uno de sus buques en el golfo de Omán
El Ministerio de Exteriores de Irán advierte hoy de "graves consecuencias" después de que Estados Unidos haya atacado un buque iraní en el golfo de Omán y haya retenido a toda su tripulación.
Se trata de un nuevo aumento de la tensión en las relaciones bilaterales a apenas un día de que el alto el fuego llegue a su fin.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Trump asegura que Irán negociará en Pakistán o "se enfrentará a problemas nunca antes vistos"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguraba este lunes que Irán se sentará en la mesa de negociaciones prevista para hoy en la capital de Pakistán, Islamabad, o, ha amenazado, Teherán "se enfrentará a problemas nunca antes vistos", a apenas un día de que el alto el fuego llegue a su fin.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | AI denuncia que más de 100 mujeres y niñas fueron asesinadas por sus familias en 2025
Amnistía Internacional denuncia también que en 2025 más de 100 mujeres y niñas fueron asesinadas por sus familiares en Irán, un conteo parcial debido a la falta de estadísticas públicas cuya cifra real puede ser "muy superior", que recordó que la edad legal de matrimonio para las niñas sigue siendo de 13 años, aunque sus padres pueden solicitar un permiso judicial para "casarlas a la fuerza incluso antes". La organización también indicó que la represión por no emplear el velo islámico continúa favoreciendo "detenciones arbitrarias, juicios injustos, flagelaciones y prohibiciones" a todo tipo de mujeres, especialmente figuras públicas.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Irán cometió en 2025 "el mayor número de ejecuciones registradas desde 1989"
2025 ha sido el año con el "mayor número de ejecuciones registradas desde 1989" en Irán. Son datos de Amnistía Internacional que indica el carácter "arbitrario" de detenciones como las de al menos 21.000 personas que fueron arrestadas en agosto, tras la guerra de doce días que libraron Irán e Israel. De igual manera, alertó de "los juicios sistemáticamente injustos" que se dan en el país, orientados a veces a la "toma impune" de "rehenes" extranjeros o personas con doble nacionalidad, con confesiones bajo tortura, sin independencia judicial y sin separación de funciones entre fiscales y autoridades judiciales.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | La segunda ronda de negociaciones, en el aire
La posibilidad de una nueva ronda de conversaciones entre Irán y EE.UU. en Islamabad, Pakistán, sigue en el aire, pese a que el presidente estadounidense, Donald Trump, había afirmado que su vicepresidente, JD Vance, ya estaba de camino a la capital pakistaní. Esta información fue después negada por medios estadounidenses. Se matizó que no viajará hasta el martes para la cita del miércoles, coincidiendo con el fin de la tregua de dos semanas. Ismail Bagaei, enfrió las expectativas al afirmar que Irán no tiene planes de acudir el martes.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Irán: "Trump quiere convertir la mesa de negociaciones en una mesa de rendición"
El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, que lidera la delegación de Teherán en las conversaciones con Estados Unidos ha avisado de que su país no acepta "negociaciones bajo la sombra de la amenaza", ante la posibilidad de nuevas reuniones en Pakistán con Washington. "Al imponer un bloqueo y violar el alto el fuego, Trump quiere convertir la mesa de negociaciones en una mesa de rendición y justificar nuevas hostilidades a su antojo", publicó en su perfil de la red social X.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | A un día de que se cumpla el alto el fuego reina la incertidumbre
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre el alto el fuego entre Estados Unidos, Israel e Irán. A solo un día de que se cumpla el tiempo de tregua siguen los tira y a floja entre ambos países y la incertidumbre sobre si habrá o no, segunda ronda de negociaciones es máxima.
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