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Espías chinos usan LinkedIn para infiltrarse en el Gobierno y el Ejército británicos

Los servicios de inteligencia británicos denuncian que agentes chinos utilizan ofertas de empleo falsas para captar a funcionarios y militares con acceso a información sensible.

Imagen de archivo de un hacker

Imagen de archivo de un hackerUnsplash

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Sara Díaz
Publicado:

El servicio de inteligencia británico MI5 ha lanzado una advertencia sobre una presunta campaña de espionaje impulsada por China a través de plataformas profesionales como LinkedIn. Según las autoridades del Reino Unido, agentes vinculados a los servicios de inteligencia chinos estarían utilizando ofertas de empleo falsas para contactar con funcionarios, militares y otros profesionales con acceso a información sensible o clasificada.

La alerta ha sido respaldada por la alianza de inteligencia conocida como los Cinco Ojos, integrada por Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Canadá y Nueva Zelanda. En un comunicado conjunto, los países advierten de una estrategia de reclutamiento en línea que califican de "agresiva" y que busca identificar y captar a personas con conocimientos relevantes en ámbitos gubernamentales, militares o de seguridad.

De acuerdo con la información difundida por las agencias de inteligencia, los supuestos espías se presentan como reclutadores, consultores o representantes de empresas privadas y centros de investigación. Para ello utilizan plataformas ampliamente conocidas y consideradas legítimas, como LinkedIn, Indeed o Upwork. Tras establecer contacto con posibles candidatos, ofrecen colaboraciones profesionales o trabajos aparentemente atractivos.

Las autoridades aseguran que, una vez ganada la confianza de los aspirantes, estos pueden ser presionados para compartir información no pública bajo la apariencia de realizar informes, análisis o tareas de consultoría. Según los servicios de inteligencia occidentales, este tipo de información podría resultar de interés para los servicios de espionaje chinos.

Por su parte, la Embajada de China en Reino Unido ha rechazado las acusaciones y ha calificado la advertencia de los Cinco Ojos como "puramente falsa" y basada en "mentiras maliciosas". Pekín sostiene que las denuncias carecen de fundamento y acusa a los países occidentales de difundir acusaciones sin pruebas.

La advertencia se produce en un contexto de creciente preocupación entre los países occidentales por las actividades de espionaje y ciberinteligencia atribuidas a China

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