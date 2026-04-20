Juan Rodríguez Garat y el futuro de la guerra en Irán: "Volvemos a la misma situación de hace dos semanas"

La tregua entre Estados Unidos e Irán parece amenazada y las negociaciones previstas entre ambos están mas en el aire que nunca. La expedición estadounidense viaja para retomarlas, pero el estrecho de Ormuz y los últimos ataques de la noche del domingo parece dar la vuelta a la situación.

El almirante Juan Rodríguez Garat afirma que los ataques pueden poner en riesgo el alto el fuego, "volviendo a la misma situación que hace dos semanas". Ha destacado que confía y cree que finalmente esas negociaciones se retomarán.

Estrategia de Trump

"Esto de que el presidente Trump haya encontrado una estrategia de salida por fin al conflicto, fuera del estrecho de Ormuz, bloqueándoles en el golfo e Omán", ha obligado a Irán a la reapertura inmediata del estrecho, afirma Garat.

"Ninguno de los dos bandos está satisfecho si no encuentran salida a esa situación". Irán sigue manteniendo el 70% de los misiles balísticos y el 50% de los drones, listos para continuar la guerra.

"El problema de los misiles balísticos es que se destruyeron muchos accesos a los túneles donde están escondidos, pero Irán ha podido reabrirlos", asegura Garat.

"No han conseguido desmilitarizar Irán"

Si Estados Unidos pretendía "desmilitarizar Irán, no lo han conseguido". El proceso de negociación entre ambos está lleno de altibajos y, a la pregunta de Manu Sánchez sobre un "marcador en este preciso instante de las negociaciones", Garat cree que "todavía están muy lejos de sus objetivos políticos", desde el "punto de vista estratégico, estarían 0 a 0".

Los marinos mercantes

20.000 marineros ya han denunciado desde el estrecho de Ormuz, que se están quedando sin víveres. El problema es cosa de los navieros y Garat piensa que "le darán víveres cuando sea necesario".

"Las primeras víctimas de esta guerra han sido los marinos mercantes que se quedaron atrapados al inicio de la guerra en el estrecho de Ormuz", asegura Garat.

Se trata de un problema grave pero que va a tener una solución pronto. Mientras Trump siga poniendo cláusulas humillantes a Irán, es muy difícil que consigan la paz entre ambos países, "volveremos al mismo sitio que hace dos semanas", concluye Garat.

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