España pedirá a la UE una "señal fuerte" contra Israel para no "perder su credibilidad": "¿Qué más tiene que ocurrir?"

España, Eslovenia e Irlanda han solicitado a la UE debatir la suspensión de su tratado de asociación con Israel, tal y como ha explicado el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, antes de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la UE en Luxemburgo. "España, junto con Eslovenia e Irlanda, ha solicitado que hoy se discuta y debata la suspensión del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel", ha dicho Albares, quien solicita a sus homólogos de la UE una "señal fuerte" contra Israel, ante el riesgo que corre la UE de "perder su credibilidad" si no actúa, señala.

"Desde septiembre trabajamos nosotros, somos tres países los que hemos hecho esa solicitud, no ha sido solamente, exclusivamente España. Estuvimos muy cerca en la ocasión anterior y, en esta ocasión, la situación es todavía más grave", ha señalado Albares.

"La pregunta que yo voy a formular a todos los demás países de la Unión Europea es: ¿qué más tiene que ocurrir para que la Unión Europea se conmueva en la forma en que Israel conduce sus relaciones con el resto de estados de Oriente Medio? ¿Qué más tiene que ocurrir para que la Unión Europea se conmueva de las violaciones sistemáticas del derecho internacional y de los derechos humanos que lleva Israel?", dijo.

Este mismo martes, los ministros de Exteriores de los Veintisiete debaten el estado de las relaciones entre la Unión Europea e Israel por sus violaciones del Derecho Internacional en Palestina y Líbano, en la mencionada reunión en Luxemburgo en la que al menos tres países, entre los que se encuentra España, van a pedir el debate de la revisión del Acuerdo de Asociación con el país gobernado por Benjamin Netanyahu.

Los jefes diplomáticos de los Estados miembro evalúan en una cita del Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) la ofensiva israelí contra Hezbolá en el sur de Líbano, que en algo más de un mes ya ha dejado más de 2.300 muertos, la recién aprobada ley de pena de muerte para terroristas, o los nuevos planes de asentamientos y desplazamientos forzosos en Cisjordania.

Debate de la suspensión del tratado

Los ministros de España, Irlanda y Eslovenia van a pedir en este contexto a sus homólogos incluir un punto de debate sobre la suspensión de este tratado que otorga a Israel un estatus de socio preferente para la UE. Ahora bien, no se prevé que los Veintisiete tomen una decisión en este encuentro, entre otros motivos, porque una suspensión total del Acuerdo de Asociación requeriría el apoyo unánime de todos los Estados miembro, un escenario que se vislumbra complicado debido a que todavía la suspensión parcial propuesta por la Comisión Europea sigue sin el visto bueno de los Veintisiete desde que el Ejecutivo comunitario la puso sobre la mesa en septiembre de 2025.

La suspensión parcial

La suspensión parcial solo afectaba a algunas disposiciones del Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel por lo que, en la práctica, supondría la reintroducción de aranceles y la suspensión de fondos, pero no rompería las relaciones comerciales; medidas para las que no sería necesario poner de acuerdo a todos los países.

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