Robles sobre la postura de España en la guerra de Irán: "La respuesta frente a las dictaduras tiene que ser siempre dentro del derecho internacional"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha comparecido este martes en la Comisión Mixta, a petición del PP, para informar de las repercusiones que pueden tener en la seguridad nacional las decisiones tomadas por el ejecutivo en el contexto de la guerra en Irán.

Esta comparecencia llega tras un nuevo choque diplomático entre España y Estados Unidos después del cierre del espacio aéreo para los vuelos implicados en la operación 'Furia Épica'.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha reaccionado, visiblemente molesto, ante esta situación y ha llegado a cuestionarse el acuerdo con la OTAN. Robles ya afirmó que no contempla que Estados Unidos se retire de las bases militares españolas y pidió que se respete la posición de España, que definió como "firme, clara e inequívoca en contra de cualquier guerra".

Esta petición de comparecencia de Robles se enmarcó en la ofensiva registrada hace dos semanas por el PP para reclamar explicaciones por la planificación estratégica y la ejecución del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa en los ejercicios 2025 y 2026.

Los 'populares' reclaman, además, que el Gobierno detalle la capacidad industrial y tecnológica de los adjudicatarios de los 33.936 millones de euros que, según señalan, ya se han adjudicado en gasto en Seguridad y Defensa durante 2025.

Robles asegura que España "cumple sus objetivos"

En la comparecencia, la ministra ha mostrado su "compromiso con la paz" y en relación con la guerra entre Rusia y Ucrania afirma que "España, desde el primer día, ha mostrado su apoyo firme e inequívoco a Ucrania precisamente porque Ucrania ha sido víctima de una guerra ilegítima cruel por parte de Putin", además de asegurar su compromiso también con el multilateralismo. "Nuestra presencia firme y comprometida en las instituciones", ha declarado.

Además, asegura que "España es un aliado responsable firme y serio que cumple sus objetivos" y defiende que su posición es "seguida mayoritariamente por la ciudadanía".

En sus declaraciones, Robles añade que "España ha condenado en todo momento las violaciones de los derechos humanos y las actuaciones contrarias al orden internacional". Asimismo, rechaza tanto el atentado de Hamás como con los ataques de Hizbulá y las represalias de Israel: "Condenamos el vil atentado de Hamas y la brutal represalia de Israel. Condenamos los ataques de Hizbulá", explica la ministra. "Todos tenemos que movernos en el respeto al derecho internacional", afirma.

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