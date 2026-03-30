Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Guerra Oriente Medio

La OTAN intercepta por cuarta vez un misil lanzado desde Irán en espacio aéreo turco

No se conoce la región en la que el misil ha sido interceptado.

A Turkish flag is seen in central Istanbul

A Turkish flag is seen in central IstanbulEUROPAPRESS

Publicidad

Ángela Clemente
Actualizado:
Publicado:

Este lunes, el Ministerio de Defensa de Turquía ha alertado que un misil lanzado desde Irán ha sido derribado por sistemas defensivos de la OTAN al penetrar el espacio aéreo turco. Por el momento, no se conoce la región en la que el misil fue interceptado, ni cuál podría haber sido su objetivo.

Se trata del cuarto episodio que ocurre de esta naturaleza desde que comenzó la guerra en Irán hace un mes. "Un misil balístico disparado desde Irán y que entraba en espacio aéreo turco fue interceptado por defensas aéreas y antimisiles de la OTAN desplegadas en el Mediterráneo oriental", reza el comunicado emitido por el Ministerio turco.

Fue el pasado 4 de marzo cuando se interceptó el primer misil iraní dirigido hacia Turquía sobre la provincia mediterránea de Hatay y restos del cohete interceptor cayeron a unos 65 kilómetros al este de la base militar de Incirlik, utilizada por la OTAN.

Un segundo misil fue interceptado el 9 de marzo, impactando uno de sus trozos cerca de la ciudad de Gaziantep, a 170 kilómetros al este de la misma base, mientras que el tercer episodio ocurrió el pasado 13 de marzo. En ese caso no se registraron impactos de restos, pero numerosos medios turcos apuntaron que se habían escuchado sirenas de alerta antiaérea en la ciudad de Adana, cerca de donde se ubica Incirlik, y en las redes sociales circularon imágenes de un cuerpo luminoso en el cielo, supuestamente grabadas en esa zona.

Protestas

Ankara ha protestado ante Teherán ante estos incidentes, pero el Gobierno iraní niega que haya disparado misiles hacia territorio turco, mientras promete investigar los incidentes.

El ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, señaló el pasado 14 de marzo que su homólogo iraní, Abás Araqchi, le habría asegurado que Teherán no había ordenado estos ataques. "Estamos discutiendo con ellos la discrepancia entre sus afirmaciones y la realidad", dijo entonces el ministro turco.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Trump amenaza a Irán con destruir sus centrales eléctricas, pozos petrolíferos y la isla de Jark de no llegar a un acuerdo

Donald Trump, en una imagen de archivo

Publicidad

Mundo

(Foto de ARCHIVO)TURKEY, ISTANBUL - JUNE 1, 2025: A Turkish flag is seen in central IstanbulEuropa Press/Contacto/Alexander Ryumin01/06/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN

La OTAN intercepta por cuarta vez un misil lanzado desde Irán en espacio aéreo turco

Donald Trump, en una imagen de archivo

Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Trump amenaza a Irán con destruir sus centrales eléctricas, pozos petrolíferos y la isla de Jark de no llegar a un acuerdo

Trump observa un mapa de Irán

Trump sopesa una operación militar en Irán para incautar uranio y presiona por el control energético

Mujeres afganas y españolas alzan la voz en Bruselas por quienes no pueden hacerlo
Mujeres afganas

Mujeres afganas y españolas alzan la voz en Bruselas por quienes no pueden hacerlo

Bebé
ARGENTINA

Muere un bebé de un año asfixiado tras atragantarse con una uña postiza

Casa vacacional del detenido en Oakhurst
EEUU

Graba en secreto los momentos más íntimos de las mujeres y niños que alquilaban su vivienda

La propiedad se alquilaba a corto plazo en el estado de California. Los huéspedes habrían sido grabados durante momentos privados sin su conocimiento por su arrendador.

Imagen del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu
Polémica en Semana Santa

Benjamín Netanyahu rectifica y ahora sí permite oficiar misa en el Santo Sepulcro al cardenal latino Pierbattista Pizzaballa

"He dado instrucciones a las autoridades competentes para que se le conceda al Cardenal Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino, acceso pleno e inmediato a la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén", dijo Netanyahu en sus redes sociales.

Los rasgos narcisistas de Donald Trump

Los rasgos narcisistas de Donald Trump

El huevo de pascua más grande del mundo

Así es el huevo de pascua más grande del mundo, pesa 55 kilos y está relleno de chocolate con leche

El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sa'ar

Ministro israelí carga contra Sánchez: "Nunca pierde la oportunidad de incitar al odio contra Israel"

Publicidad