La OTAN intercepta por cuarta vez un misil lanzado desde Irán en espacio aéreo turco

Este lunes, el Ministerio de Defensa de Turquía ha alertado que un misil lanzado desde Irán ha sido derribado por sistemas defensivos de la OTAN al penetrar el espacio aéreo turco. Por el momento, no se conoce la región en la que el misil fue interceptado, ni cuál podría haber sido su objetivo.

Se trata del cuarto episodio que ocurre de esta naturaleza desde que comenzó la guerra en Irán hace un mes. "Un misil balístico disparado desde Irán y que entraba en espacio aéreo turco fue interceptado por defensas aéreas y antimisiles de la OTAN desplegadas en el Mediterráneo oriental", reza el comunicado emitido por el Ministerio turco.

Fue el pasado 4 de marzo cuando se interceptó el primer misil iraní dirigido hacia Turquía sobre la provincia mediterránea de Hatay y restos del cohete interceptor cayeron a unos 65 kilómetros al este de la base militar de Incirlik, utilizada por la OTAN.

Un segundo misil fue interceptado el 9 de marzo, impactando uno de sus trozos cerca de la ciudad de Gaziantep, a 170 kilómetros al este de la misma base, mientras que el tercer episodio ocurrió el pasado 13 de marzo. En ese caso no se registraron impactos de restos, pero numerosos medios turcos apuntaron que se habían escuchado sirenas de alerta antiaérea en la ciudad de Adana, cerca de donde se ubica Incirlik, y en las redes sociales circularon imágenes de un cuerpo luminoso en el cielo, supuestamente grabadas en esa zona.

Protestas

Ankara ha protestado ante Teherán ante estos incidentes, pero el Gobierno iraní niega que haya disparado misiles hacia territorio turco, mientras promete investigar los incidentes.

El ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, señaló el pasado 14 de marzo que su homólogo iraní, Abás Araqchi, le habría asegurado que Teherán no había ordenado estos ataques. "Estamos discutiendo con ellos la discrepancia entre sus afirmaciones y la realidad", dijo entonces el ministro turco.