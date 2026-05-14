¿Y si los pacientes cero del hantavirus no se contagiaron en el vertedero de Ushuaia? Rastrean sus restos biológicos para saber dónde se inició el brote

Retrocedamos en el tiempo. Ese es el afán de los investigadores del actual brote de hantavirus detectado en un crucero de lujo. Necesitan recorrer hacia atrás cada uno de los pasos dados por el paciente cero para poder establecer ¿cómo y dónde se contrajo el virus?

Rebobinemos. Según la OMS un ornitólogo neerlandés es sospechoso de ser el paciente cero. Fue él la primera persona fallecida por el hantavirus. Al no haberle realizado pruebas microbiológicas consta como caso probable. El caso número dos sería, según los datos que tenemos, su pareja una mujer adulta que también falleció. A ella sí se le hicieron las pruebas correspondientes y dio positivo hantavirus Andes, la única cepa capaz de transmitirse entre humanos.

Pero, ¿qué se sabe de esta pareja? ¿Dónde se contagiaron? Estas son las grandes cuestiones para las que los expertos buscan respuestas. La primera hipótesis que se barajó apuntaba a que la pareja podía haberse contagiado durante una visita a Ushuaia para observar las aves de la ciudad. Pasaron por un vertedero, donde posiblemente habrían estado expuestos a roedores.

¿Quién y cómo se transmite el hantavirus?

Los ratones, especialmente los ciervo, son portadores del hantavirus. Está presente en la orina y en los excrementos, pero no causa enfermedad en los animales portadores. La teoría apunta a que los humanos pueden contagiarse cuando se exponen al polvo contaminado de los nidos o excrementos de los ratones.

Tras haber analizado las muestras se sabe que la cepa que protagoniza este brote es la de los Andes, que es la única capaz de transmitirse entre humanos a través del contacto directo y prolongado con las secreciones de un individuo enfermo: saliva, líquido gingival o semen. Su reservorio principal es el ratón colilargo un roedor que no existe fuera de Sudamérica. Sin embargo, informaciones publicadas en The Mail on Sunday abren la puerta a que el contagio no se haya producido en este vertedero en Tierra del Fuego sino en el norte de la Patagonia.

Aseguran en este artículo que "casi con toda seguridad" el contagio tuvo lugar en los alrededores de Neuquén un lugar en la que ya anteriormente se habían registrado casos de esta cepa de hantavirus. El director de Epidemiología de Tierra del Fuego, Juan Petrina, indica en The Mail on Sunday que los tiempos epidemiológicos no encajan con una hipotética infección en Tierra del Fuego. Así que ahora toca explicar el recorrido de esta pareja.

El recorrido del paciente cero y su esposa

Los dos fallecidos llegaron a Argentina en noviembre de 2025 y antes de embarcar en el 'MV Hondius' el pasado 1 de abril se confirmaron desplazamientos por Chile y Uruguay. Concretamente el 7 de enero, alquilaron un coche para recorrer durante 24 días Chile. Tras visitar este país regresaron a Argentina.

A Ushuaia llegaron el 29 de marzo, solo dos días antes de que el crucero zarpase. Los 25-30 días anteriores recorrieron las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. El hombre falleció el 11 de abril a bordo del buque de lujo. Su cadáver se desembarca en la isla de Santa Elena entre el 21 y el 24 de abril. Su esposa intenta regresar a Países Bajos y coge un avión, pero es ahí donde comienza a mostrar síntomas y es trasladada a una clínica en Johannesburgo donde muere el 26 de abril.

Y aquí es donde recuperamos los cálculos de Juan Petrina que indica que a Tierra del Fuego llegaron "la tarde del 29 de marzo, por lo que solo tuvieron dos días completos antes de abordar el barco. El período de incubación es de, al menos, una semana".

Eso y que la región de Neuquén es una zona endémica de hantavirus, principalmente el virus Andes Sur, transmitido por el ratón colilargo inclina la balanza a pensar que pudo ser allí donde se contagiaron. Los investigadores están buscando muestras biológicas en todos estos puntos del recorrido y se baraja la captura de roedores y exámenes a los mismos para ver dónde se puede identificar la presencia del virus en el ambiente.

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