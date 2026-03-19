Trump bromea ante la primera ministra de Japón sobre el ataque a Irán: "¿Por qué no me avisaron de lo de Pearl Harbor?"

El 7 de diciembre de 1941, Japón lanzó un ataque sorpresa a la base naval estadounidense en Pearl Harbor, Hawái. El incidente terminó con más de 2,400 muertes estadounidenses y daños a la flota del Pacífico, y con la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial.

Este jueves, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha sido preguntado por los medios de comunicación en el Despacho Oval por qué no avisó a sus aliados de Europa y Asia del ataque a irán el pasado 28 de febrero. A esto, el republicano ha utilizado su concepto de diplomacia para responder: quería que fuese una sorpresa.

"No se lo dijimos a nadie porque queríamos que fueran sorpresa", dijo Trump acompañado de la primera ministra japonesa Sanae Takaichi, que bromeó recordando el ataque de Pearl Harbor: "¿Y quién sabe más de sorpresas que Japón?". Entre risas comentó: "¿Por qué no me avisaron de lo de Pearl Harbor?". Y añadió delante de su invitada que "saben más de sorpresas que nosotros".

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