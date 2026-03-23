Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Irán amenaza con cerrar por completo el estrecho de Ormuz si EEUU bombardea sus centrales nucleares

Vigésimo cuarto día de guerra, y continúan los ataques sin precedentes sobre Irán. El país mantiene su capacidad de resistencia y responde con una escalada de ataques sobre EEUU e Israel. El estrecho de Ormuz sigue siendo el enclave estratégico del conflicto, y quedan menos de 24 horas para que el ultimátum del presidente Donald Trump se agote. Amenazó a Irán con destruir sus centrales eléctricas si no reabren el paso y, por su parte, los iraníes ponen en su diana a los países del Golfo.

Irán responden a la amenaza estadounidense poniendo en su punto de mira la infraestructura hídrica y energética de los países del Golfo y asegura que podría cerrar por completo el estrecho. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, añade más tensión asegurando que ningún iraní se va a dejar intimidar por más amenazas: pide respeto, y asegura que el estrecho de Ormuz no está cerrado.

Precio de la gasolina

El barril de brent se mantiene por encima de los 107 dólares, consolidándose y superando la cifra de los 100 que puede afectar directamente a nuestra economía. Los expertos aseguran que si no baja de 90 dólares en lo que queda del año la inflación podría ser del 4%.

La buena noticia está en las gasolineras españolas. Hoy los precios están en torno a unos 20 céntimos el litro más baratos que hace dos días. La gasolina está a 1,61 euros el litro y el diésel a 1,80.

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