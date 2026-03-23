GUERRA EN IRÁN
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Irán amenaza con cerrar por completo el estrecho de Ormuz si EEUU bombardea sus centrales nucleares
Sigue la última hora sobre la guerra en Irán en directo.
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Vigésimo cuarto día de guerra, y continúan los ataques sin precedentes sobre Irán. El país mantiene su capacidad de resistencia y responde con una escalada de ataques sobre EEUU e Israel. El estrecho de Ormuz sigue siendo el enclave estratégico del conflicto, y quedan menos de 24 horas para que el ultimátum del presidente Donald Trump se agote. Amenazó a Irán con destruir sus centrales eléctricas si no reabren el paso y, por su parte, los iraníes ponen en su diana a los países del Golfo.
Irán responden a la amenaza estadounidense poniendo en su punto de mira la infraestructura hídrica y energética de los países del Golfo y asegura que podría cerrar por completo el estrecho. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, añade más tensión asegurando que ningún iraní se va a dejar intimidar por más amenazas: pide respeto, y asegura que el estrecho de Ormuz no está cerrado.
Precio de la gasolina
El barril de brent se mantiene por encima de los 107 dólares, consolidándose y superando la cifra de los 100 que puede afectar directamente a nuestra economía. Los expertos aseguran que si no baja de 90 dólares en lo que queda del año la inflación podría ser del 4%.
La buena noticia está en las gasolineras españolas. Hoy los precios están en torno a unos 20 céntimos el litro más baratos que hace dos días. La gasolina está a 1,61 euros el litro y el diésel a 1,80.
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Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Las escuelas en Emiratos empiezan con enseñanza a distancia
Las escuelas en los Emiratos Árabes Unidos han comenzado hoy el tercer trimestre académico con enseñanza a distancia, con el objetivo de garantizar un entorno seguro y de apoyo que promueva el bienestar y la participación del alumnado. El plan establece horarios flexibles y actividades educativas.
El Ministerio de Educación ha emitido directrices para este periodo dirigidas a las administraciones escolares, en las que se detallan objetivos para asegurar la continuidad del aprendizaje de todos los estudiantes, según informó la agencia de noticias emiratí WAM.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Israel anuncia una nueva oleada de ataques contra Irán
El Ejército israelí informó este lunes del inicio de una amplia ola de ataques contra infraestructura del "régimen terrorista iraní" en Teherán, según un comunicado difundido por las Fuerzas de Defensa de Israel. El jefe del Ejército israelí, Eyal Zamir, afirmó mientras que la operación contra el grupo chií libanés Hezbolá, respaldado por Irán, "apenas ha comenzado" y que Israel se prepara para una operación prolongada en el país vecino.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Irán amenaza con minar todo el golfo Pérsico si atacan sus islas
Un ataque contra la costa sur y las islas de Irán provocaría el corte de las rutas del golfo Pérsico mediante el tendido de minas marinas, según declaró el lunes el Consejo de Defensa de Irán. Estados Unidos está barajando planes para ocupar o bloquear la isla de Kharg, principal centro de exportación de petróleo de Irán, con el fin de presionar a Teherán para que reabra el estrecho de Ormuz a todo tipo de navegación, según Axios.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: El IBEX 35 abre con un descenso del 1,95%
La Bolsa española ha abierto este lunes con fuertes caídas del 1,95 % en una jornada en la que el petróleo se revaloriza de nuevo tras elevarse las tensiones en Oriente Medio después del cruce de advertencias lanzadas entre Estados Unidos e Irán. El IBEX 35, el principal selectivo español, baja ese 1,95 %, hasta los 16.391,1 puntos. Las pérdidas del año son ya del 5,3 %.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Starmer habló con Trump sobre la necesidad de abrir Ormuz
El primer ministro británico, Keir Starmer, habló el domingo por la noche con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la necesidad de reabrir el estrecho de Ormuz para garantizar la estabilidad del mercado energético mundial. Ambos coincidieron en que la reapertura del estrecho de Ormuz es esencial para garantizar la estabilidad del mercado energético mundial.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: La AIE tilda de "muy grave" la crisis energética y advierte de que "ningún país será inmune a sus efectos"
El director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, ha tachado de "muy grave" la crisis energética actual, enmarcada en el bloqueo del estrecho de Ormuz y los ataques a infraestructuras energéticas de Oriente Próximo, al tiempo que ha augurado que "ningún país" será "inmune" a sus efectos, por lo que ha abogado por un "esfuerzo global" de todos los países para abordarla conjuntamente.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: España condena las acciones de Israel de destruir los puentes sobre el río Litani y viviendas libanesas
El Gobierno expresa su "más rotunda condena" tras el anuncio de Israel para destruir "inmediatamente" los puentes sobre el río Litani que sirven como barrera de separación geográfica del sur del Líbano. Desde el Gobierno entienden que este hecho "supone una flagrante y premeditada violación del Derecho Internacional Humanitario".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: China advierte de un "círculo vicioso" si la guerra se intensifica en Oriente Medio.
China insta a todas las partes involucradas en el conflicto de Oriente Medio que pongan fin a las operaciones militares para evitar un "círculo vicioso" y retomar las negociaciones.
Tal y como declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Lin Jian, "si las hostilidades continúan escalando y la situación se deteriora aún más, toda la región se sumirá en el caos".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: El Kospi surcoreano se hunde cerca del 6,5% en medio de la inestabilidad en Oriente Medio
El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se hundió un 6,49% en el cierre de este lunes, tras el ultimátum del presidente de Estados Unidos y la posterior amenaza de Irán sobre el cierre completo del estrecho de Ormuz.
Dicho indicador cayó 375,45 puntos, hasta situarse en las 5.405,75 unidades. La fuerte caída con la que inició la sesión el Kospi provocó que el operador del parqué surcoreano, Korea Exchange, activase un 'sidecar' de venta, un mecanismo que suspende las ventas programadas.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: La Guardia Revolucionaria de Irán promete "responder" ante el ultimátum de Trump a sus instalaciones energéticas
La Guardia Revolucionaria de Irán advierte que está "decidida a responder a cualquier amenaza", ante el ultimátum del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha amenazado con atacar las instalaciones energéticas iraníes.
Tal y como ha afirmado un portavoz del organismo militar en un comunicado difundido por la agencia semioficial iraní Tasnim, "Irán responderá atacando las centrales de Israel y las de los países de la región que abastecen de electricidad a las bases estadounidenses, al tiempo que atacaremos la infraestructura económica, industrial y energética de la que Estados Unidos es accionista".
Por otro lado, Teherán ha querido diferenciarse de la Administración Trump, subrayando que es él "quien ha amenazado con atacar las centrales eléctricas de Irán", lo que interrumpiría "muchos servicios esenciales como hospitales, centros de ayuda, redes de agua y plantas desalinizadoras, lo cual es inhumano".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: La Inteligencia iraní anuncia la detención de "25 soldados estadounidenses-sionistas"
El Ministerio de Inteligencia iraní ha anunciado la detención de "25 soldados estadounidenses", de los cuales 15 han sido puestos a disposición judicial, en el marco de las operaciones de contrainteligencia llevadas a cabo por Teherán en medio de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel.
El grueso de las detenciones se ha producido en la provincia de Markazi, en el centro del país, donde la Inteligencia iraní ha "identificado y arrestado a 23 mercenarios" a los que ha acusado de "comunicarse con la sede de los medios sionistas y enviar las coordenadas de emplazamientos militares y la ubicación de las fuerzas de seguridad".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Irán pide a la ONU que los Estados actúen para poner "fin" a las "violaciones graves" de EEUU e Israel
El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha solicitado una carta al Consejo de Seguridad de la ONU y al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, la colaboración de todos los Estados para "poner fin" a las violaciones graves" del Derecho Internacional cometidas por Estados Unidos e Israel contra el país centroasiático, acusando los bombardeos en sus instalaciones nucleares.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Starmer aborda con Trump la necesidad de reabrir el estrecho de Ormuz
El primer ministro británico, Keir Stramer, ha hablado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la necesidad de reabrir el estrecho de Ormuz para garantizar la estabilidad del mercado energético mundial.
Tal y como detalló un portavoz de la residencia oficial del 10 de Downing Street, los líderes hablaron sobre la importancia de reabrir Ormuz a fin de reanudar el transporte marítimo mundial. Al parecer, ambos coincidieron en que "la reapertura del estrecho de Ormuz es esencial para garantizar la estabilidad del mercado energético mundial".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: EEUU pide a sus ciudadanos "en todo el mundo" que extremen "las precauciones"
El Departamento de Estado de EEUU ha pedido a los "estadounidenses en todo el mundo" que extremen las precauciones, especialmente aquellos que se encuentren en Oriente Próximo, ante la crisis regional marcada por la ofensiva lanzada por la Administración de Donald Trump junto a Israel contra Irán.
El departamento dirigido por Marco Rubio ha instado a sus ciudadanos a "seguir las indicaciones de las alertas de seguridad emitidas por la embajada o consulado estadounidense más cercano", advirtiendo de que "los cierres periódicos del espacio aéreo pueden causar interrupciones en los viajes".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Australia sugiere el teletrabajo ante el riesgo de escasez de combustible
El Gobierno australiano ha recurrido al teletrabajo para mitigar el impacto de una eventual escasez de combustible, derivada del conflicto en Oriente Medio. La medida quedará en manos de trabajadores y empresas, en línea con las recomendaciones internacionales para reducir la demanda energética.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: El barril de brent se mantiene en los 112 dólares
El barril de petróleo brent para entrega en mayo cotiza casi plano en la apertura de este lunes y se mantiene en el entorno de los 112 dólares, mientras la guerra entre EEUU e Israel contra Irán ha entrado en su cuarta semana. A las 7 horas, el crudo brent, el de referencia en Europa, sube el 0,21 %, hasta los 112,42 dólares.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: El precio de la gasolina baja 20 céntimos
En las gasolineras españolas, las medidas anticrisis por la guerra se ven reflejadas en el precio del petróleo: unos 20 céntimos el litro más baratos que hace dos días. La gasolina está a 1,61 euros el litro y el diésel a 1,80.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Las bolsas asiáticas se desploman un 4%
Las bolsas asiáticas se hunden. El índice Nikkei de Japón lidera las pérdidas, desplomándose un 4% ante el aumento de los precios del petróleo y la persistencia de las tensiones en Oriente Medio.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Ataque sin precedentes sobre Irán
El Ejército israelí informó este lunes del inicio de una amplia ola de ataques contra infraestructura del "régimen terrorista iraní" en Teherán, según un comunicado difundido por las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF). El jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, subrayó que los esfuerzos militares del país están centrados actualmente en Irán, mientras que el frente en Líbano, donde continúan las operaciones contra Hizbulá, es considerado secundario.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Milei ofrece ayuda a Europa
El presidente argentino, Javier Milei dice que su país puede ser la salvación energética para Europa. Además, presume de que su Argentina vive una "fiebre del oro" energética, ofreciéndose para Europa como un "socio confiable" que cuenta con "reservas enormes".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Precio del petróleo
El barril de brent se mantiene por encima de los 107 dólares y se consolida ya por encima de los 100 algo que puede afectar directamente a nuestra economía. Dicen los expertos que si no baja de 90 dólares en lo que queda del año la inflación podría ser del 4%.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Sánchez, héroe en Irán
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, aparece su fotografía en pegatinas de misiles iraníes con una frase que ha repetido varias veces: "Esta guerra no solo es ilegal, también es inhumana". Lo difunde una agencia próxima a la Guardia Revolucionaria, y termina con un "gracias primer ministro".
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