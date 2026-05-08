La Justicia frena los aranceles del 10% de Trump por ser ilegales

Nuevo golpe judicial para Donald Trump. El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos ha declarado ilegal el arancel global del 10% que el presidente impuso a la mayoría de las importaciones del país.

Los jueces consideran que Trump utilizó de forma incorrecta una antigua ley comercial de 1974 para aplicar estos gravámenes el pasado febrero. Según el tribunal, esa normativa solo permite medidas temporales y en situaciones muy concretas, por lo que la Casa Blanca se habría excedido en sus competencias.

La decisión llega en un momento delicado para el mandatario, que la próxima semana tiene previsto reunirse con el presidente chino Xi Jinping para hablar, entre otras cosas, de la guerra comercial entre ambos países. Y este fallo puede debilitar su posición negociadora.

Un arancel con fecha de caducidad

El arancel del 10% entró en vigor el 24 de febrero y tenía carácter temporal. La Administración Trump recurrió a esta vía después de que el Tribunal Supremo tumbara otro paquete de aranceles anteriores.

La ley utilizada permite aplicar gravámenes de hasta el 15% durante un máximo de 150 días. Después, cualquier prórroga necesita la aprobación del Congreso. En este caso, la medida expiraba el próximo 23 de julio.

Aun así, la batalla judicial no ha terminado. La Casa Blanca ya ha adelantado que recurrirá la sentencia, por lo que el conflicto puede alargarse durante meses.

Miles de millones en juego