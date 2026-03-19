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Netanyahu dice que Irán ya no puede fabricar misiles balísticos y sugiere una operación terrestre: "No se puede hacer una revolución desde el aire"

Señala además que él "no arrastró" a Donald Trump a la guerra con Irán.

Benjamin Netanyahu

Netanyahu dice que Irán afirma ya no puede fabricar misiles balísticos y sugiere una operación terrestre: "No se puede hacer una revolución desde el aire" | EUROPAPRESS

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Luis Alcantud
Publicado:

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, eleva el tono sobre Irán y sugiere una operación terrestre. Señala que "no se puede hacer una revolución desde el aire". Además, ha manifestado que Teherán ya no puede fabricar misiles balísticos debido a los ataques de las últimas semanas: "Ahora, tras 20 días, puedo anunciarles que Irán no tiene ninguna posibilidad de enriquecer uranio ni de fabricar misiles balísticos".

Netanyahu ha resaltado cómo la ofensiva ha descabezado la cúpula de la República Islámica iraní y agrega que no sabe "quién realmente gobierna en Irán". El primer ministro de Israel esgrime que "no se puede hacer una revolución desde el aire" y que "también se necesita un componente terrestre". Subraya además que él "no arrastró" al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la guerra con Irán. "¿Alguien se cree que le puedo decir a Trump qué hacer?", ha declarado.

El líder israelí ha asegurado que fue el presidente Trump quien le pidió durante su visita el pasado mes de diciembre en su mansión en Mar-a-Lago (Florida) garantizar que Irán no disponga de bombas nucleares. "Me dijo: 'Bibi, tenemos que asegurarnos que Irán no tenga bombas nucleares'", ha puntualizado.

"Aplastar el programa nuclear"

Netanyahu ha aseverado que están centrados en tres objetivos de la ofensiva iniciada junto a EEUU el pasado 28 de febrero contra el régimen en Teherán: "Aplastar el programa nuclear y de misiles balísticos de Irán y crear las condiciones que permitan al pueblo iraní tomar su destino en sus manos".

"El dictador Jamenei ordenó intentar reconstruir el programa de misiles balísticos y nucleares que destruimos. Reconstruirlos y enterrarlos muy por debajo de la tierra. Estamos operando ahora no solo para destruir los misiles balísticos y los planes nucleares restantes —quedan pocos— sino también para destruir las industrias que hacen posible la producción de estos programas", manifestaba.

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