La OMS alerta de una “colisión catastrófica” entre el ébola y la guerra en Congo

La Organización Mundial de la Salud ha advertido sobre el deterioro crítico de la situación sanitaria en la República Democrática del Congo, donde el brote de ébola se está agravando debido al conflicto armado activo en el este del país. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, ha calificado la situación como una “colisión catastrófica de enfermedades y conflictos”, especialmente en la provincia de Ituri, que es el epicentro de la epidemia.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Tedros denunció que los enfrentamientos armados están impidiendo desarrollar una respuesta sanitaria eficaz frente al brote. “No podemos generar confianza en la comunidad ni aislar a los enfermos mientras caen bombas”, afirmó. El máximo responsable de la OMS viajará esta semana al país para coordinar los esfuerzos de contención del virus.

El conflicto armado acelera el avance del ébola

El brote ha provocado ya al menos 220 muertes sospechosas desde que fue declarado oficialmente. Mientras tanto, varios países han endurecido sus controles fronterizos para evitar la expansión internacional del virus. Uganda ha anunciado el cierre temporal de su frontera con el Congo, mientras que Canadá ha impuesto una prohibición de entrada de 90 días para residentes de Congo, Uganda y Sudán del Sur. Bahamas también se ha unido a estas medidas de cuarentena y aislamiento, junto con Estados Unidos, que prohíbe la entrada a ciudadanos extranjeros que hayan viajado recientemente a alguno de los países afectados. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que la administración “no permitirá que ningún caso de ébola entre en el país” y confirmó además la creación de un centro de cuarentena en Kenia para ciudadanos estadounidenses expuestos al virus.

Sobre el terreno, las organizaciones humanitarias afrontan enormes dificultades logísticas y de seguridad. Las malas infraestructuras, los desplazamientos de población y la presencia de grupos armados han debilitado gravemente el sistema sanitario. Además, la provincia de Ituri permanece bajo régimen militar desde 2021. La OMS reconoce abiertamente que el brote está superando la capacidad de respuesta disponible. “La epidemia nos está superando”, admitió Tedros, quien insistió en que frenar la transmisión depende “enteramente del acceso humanitario” a las zonas afectadas.

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