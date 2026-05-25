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GUERRA DE IRÁN

Irán recuerda que el acuerdo con Estados Unidos no es inminente pese a los avances logrados

La llegada de una nueva etapa diplomática entre ambas potencias podría aliviar la crisis energética global y frenar la escalada militar en una de las regiones más inestables del planeta. Eso sí, la aprobación final por parte de los líderes de ambos bandos podría tardar días.

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Trump asegura que el diálogo con Irán sigue progresando y no firmará un acuerdo precipitadoEUROPAPRESS

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Yolanda Durán
Publicado:

Estados Unidos e Irán están a punto de cerrar un acuerdo que podría marcar un punto de inflexión en el conflicto de Oriente Medio. Todavía faltan detalles por concretar, que podrían resolverse en unos días, y la aprobación final depende de los líderes de ambos países. Pero las negociaciones avanzan hacia un pacto temporal que podría terminar con los enfrentamientos y reducir la tensión en la región.

El borrador contempla un pacto con una duración de 60 días, prorrogable si ambas partes consideran que las conversaciones avanzan de forma positiva. Durante ese periodo, el estrecho de Ormuz permanecería abierto al tráfico marítimo internacional sin peajes ni bloqueos. Mientras, Irán retiraría las minas desplegadas en la zona para garantizar el paso seguro de los barcos comerciales y petroleros.

A cambio, Washington levantaría parcialmente el bloqueo sobre los puertos iraníes y flexibilizaría sanciones económicas, permitiendo a Teherán volver a exportar petróleo con mayor libertad. Esta medida supondría un importante alivio para la economía iraní pero también beneficiaría al mercado energético mundial al reducir la presión sobre el precio del crudo.

Un acuerdo con fragilidades

Sin embargo, el programa nuclear iraní, que es el asunto más complicado, quedaría aplazado para una segunda fase de las negociaciones. La administración estadounidense insiste en que Irán debe comprometerse a no desarrollar armas nucleares y a deshacerse de sus reservas de uranio altamente enriquecido. Y Donald Trump ha defendido públicamente que Estados Unidos tome el control de ese uranio como garantía definitiva.

Pese al optimismo de Estados Unidos, desde Teherán continúan mostrando cautela. Medios iraníes aseguran que todavía existen diferencias sobre algunas cláusulas del documento y recuerdan que la reapertura del estrecho de Ormuz no implica renunciar a sus reivindicaciones estratégicas sobre la zona.

El posible acuerdo también refleja un cambio significativo en el discurso de Trump. Hace apenas unas semanas hablaba de "rendición incondicional", mientras que ahora apuesta por una negociación gradual que permita ganar tiempo y estabilizar una región clave para la economía mundial.

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