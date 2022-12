Ucrania se apiada de los desertores rusos y les ayuda a rendirse con un dron

Mientras más de 95.000 soldados rusos han perdido la vida desde que comenzó la invasión de Ucrania, según han indicado las tropas del propio Zelenski, hay otros que asumen su derrota y prefieren no morir en el frente. Para ello, Ucrania ha habilitado una opción que permite a los soldados rusos rendirse y no exponerse a la ejecución por alta traición, como muchos de ellos temen en caso de que se rindan y no mueran en el campo de batalla.

Esta llamativa técnica consiste en el envío de un dron que guía a los soldados rusos desertores por la zona que deben circular para no ser vistos y que puedan ponerse a cubierto antes de pasar al lado ucraniano para ser apresados. Ya hay imágenes de soldados que lo han hecho y podría ser una ruta a seguir para futuros soldados que tengan en mente rendirse y no quieran continuar batallando en favor de Vladímir Putin y las tropas chechenas dirigidas por Ramzán Kadírov.

Aunque Rusia presume de tener soldados de sobra para completar su misión en Ucrania, lo cierto es que la situación va mucho peor de lo que imaginaban. Los retrocesos son tan graves que hasta las zonas separatistas que Putin se anexionó ilegalmente el pasado 30 de septiembre. Difícil de controlar todo ello para el Kremlin, Rusia busca cómo replegar a sus tropas y convencer a sus soldados de que no rechacen servir a su país en la invasión, pese a la amplia impopularidad que hay entre toda la población rusa.

295 días de guerra... y lo que falta

Desgraciadamente, no hay pronósticos de que la guerra vaya a terminar pronto. Este jueves se cumplen 295 días en guerra y, a tan solo dos meses de que se cumpla el primer aniversario desde sus inicios, el conflicto sigue enquistado. Rusia rechaza cualquier propuesta de paz que no conlleve la rendición ucraniana, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ya avisa de que la guerra no terminará hasta que el Ejército ruso salga de todo su territorio.

Si la guerra continúa en este punto donde ni uno ni otro mueve sus posiciones, es probable que veamos movimientos de un mayor calado a partir del año siguiente. Ucrania ya ha manifestado su temor a que Rusia comience a realizar una oleada de ataques masivos a lo largo de los dos primeros meses de 2023, una hipótesis que también mantienen varios países, y que podría comprobarse en cuestión de pocas semanas si finalmente se confirma.