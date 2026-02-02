Un turista muere tras ser atacado por un elefante salvaje mientras hacía ejercicio con su mujer

Un turista ha muerto este lunes tras ser atacado por un elefante salvaje en Tailandia. El hecho ha ocurrido en el parque nacional de Khao Yai, según detallaron las autoridades a EFE.

La víctima se trata de un hombre tailandés de 65 años que ha sido atacado por el mamífero alrededor de las 6:00 hora local (23:00 GMT del domingo) mientras hacía ejercicio, según detalla el Departamento de Parques Nacionales, Vida Silvestre y Conservación de Plantas de Tailandia en un comunicado en un comunicado recogido por dicho medio citado anteriormente.

"Mientras la pareja hacía ejercicio (...), un elefante salvaje se acercó y los persiguió. La esposa logró escapar, pero el señor no pudo huir a tiempo y fue atacado por el elefante, lo que le causó la muerte", señala el Departamento de Parques.

Cabe señalar que el parque es visitado por más de un millón de personas al año, según dicho organismo y expone EFE.

La víctima terminó con heridas en la pierna y el brazo

Según el jefe de una de las unidades de guardabosques de Khao Yai, Wanchai Kaenjantuek, afirmó que llegó a escuchar sonidos de elefante y gritos de auxilio. Al acudir a examinar la zona, dio con el cuerpo sin vida del turista.

El hombre fue trasladado el Hospital Wang Nam Khiao para practicarle una autopsia, tenía grandes heridas abiertas en la pierna y en el brazo izquierdos, según relataron las autoridades. Varios equipos de patrullaje fueron desplegados para vigilar la zona y garantizar la seguridad de los visitantes.

El director de la Oficina de Gestión de Áreas Protegidas, Yotsawat Thiansawat, puso de relieve que entre noviembre y abril, (época que se corresponde a la temporada seca en Tailandia), los elefantes tienen más posibilidades de acercarse a las comunidades y rutas en busca de alimento.

Con ello, Thiansawat pidió a los visitantes del parque y a los residentes de zonas cercanas a mantenerse alerta, guardar una distancia segura si se topan con elefantes salvajes y seguir las instrucciones de los funcionarios del parque.

Más 220 personas han muerto por elefantes salvajes

Esta no es la primera vez que ocurre un hecho similar. En enero de 2025, una turista española perdió la vida tras ser atacada por un elefante mientras le daba un baño en un centro de paquidermos en la isla de Yao Yai.

Según informa CBS News, acorde a las cifras del Departamento de Parques Nacionales, Vida Silvestre y Conservación de Plantas, más de 220 personas, incluidos turistas, ha muerto a causa de elefantes salvajes desde 2012.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.