Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Tailandia

Un turista muere tras ser atacado por un elefante salvaje mientras hacía ejercicio con su mujer

Los hechos han tenido lugar en parque nacional de Khao Yai. Según el Departamento de Parques Nacionales tailandés, un elefante atacó un hombre de 65 años terminando con su vida.

Elefante

ElefantePexels - Christian Kunz 1306447-2499271

Publicidad

Beni López
Publicado:

Un turista ha muerto este lunes tras ser atacado por un elefante salvaje en Tailandia. El hecho ha ocurrido en el parque nacional de Khao Yai, según detallaron las autoridades a EFE.

La víctima se trata de un hombre tailandés de 65 años que ha sido atacado por el mamífero alrededor de las 6:00 hora local (23:00 GMT del domingo) mientras hacía ejercicio, según detalla el Departamento de Parques Nacionales, Vida Silvestre y Conservación de Plantas de Tailandia en un comunicado en un comunicado recogido por dicho medio citado anteriormente.

"Mientras la pareja hacía ejercicio (...), un elefante salvaje se acercó y los persiguió. La esposa logró escapar, pero el señor no pudo huir a tiempo y fue atacado por el elefante, lo que le causó la muerte", señala el Departamento de Parques.

Cabe señalar que el parque es visitado por más de un millón de personas al año, según dicho organismo y expone EFE.

La víctima terminó con heridas en la pierna y el brazo

Según el jefe de una de las unidades de guardabosques de Khao Yai, Wanchai Kaenjantuek, afirmó que llegó a escuchar sonidos de elefante y gritos de auxilio. Al acudir a examinar la zona, dio con el cuerpo sin vida del turista.

El hombre fue trasladado el Hospital Wang Nam Khiao para practicarle una autopsia, tenía grandes heridas abiertas en la pierna y en el brazo izquierdos, según relataron las autoridades. Varios equipos de patrullaje fueron desplegados para vigilar la zona y garantizar la seguridad de los visitantes.

El director de la Oficina de Gestión de Áreas Protegidas, Yotsawat Thiansawat, puso de relieve que entre noviembre y abril, (época que se corresponde a la temporada seca en Tailandia), los elefantes tienen más posibilidades de acercarse a las comunidades y rutas en busca de alimento.

Con ello, Thiansawat pidió a los visitantes del parque y a los residentes de zonas cercanas a mantenerse alerta, guardar una distancia segura si se topan con elefantes salvajes y seguir las instrucciones de los funcionarios del parque.

Más 220 personas han muerto por elefantes salvajes

Esta no es la primera vez que ocurre un hecho similar. En enero de 2025, una turista española perdió la vida tras ser atacada por un elefante mientras le daba un baño en un centro de paquidermos en la isla de Yao Yai.

Según informa CBS News, acorde a las cifras del Departamento de Parques Nacionales, Vida Silvestre y Conservación de Plantas, más de 220 personas, incluidos turistas, ha muerto a causa de elefantes salvajes desde 2012.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Laura Dogu llega a Caracas para reabrir las relaciones diplomáticas entre Venezuela y EEUU

Imagen de Laura Dogu llegando a Caracas

Publicidad

Mundo

Elefante

Un turista muere tras ser atacado por un elefante salvaje mientras hacía ejercicio con su mujer

Imagen del ángel con el rostro de Giorgia Meloni en una basílica de Roma

VÍDEO: ¿Giorgia Meloni como un ángel? El parecido en una pintura de una basílica romana que desata el debate

Imagen de varios bebés

Hospitalizan a cinco bebés por ingerir leche infantil contaminada con la toxina cereulida

Detenciones de los agentes del ICE
Inmigración ICE

El 'Google Maps' secreto que usa el ICE para detener y expulsar a inmigrantes: muestra su dirección exacta

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen
Comisión Europea

Bruselas calificó en 2023 de "obsoleta" la línea del AVE Madrid-Sevilla

Imagen de archivo de la marmota Phil
Día de la marmota

La marmota Phil ha hablado: el invierno se prolongará seis semanas más

La marmota Phil de Punxsutawney ha salido de su escondite y ha visto su sombra por lo que el invierno se prolongará más de lo esperado.

Unos cirujanos en el quirófano
Proyectil explosivo

Un hombre pasa por quirófano para que le extraigan del recto un proyectil explosivo de la I Guerra Mundial

Los médicos pidieron la ayuda de un equipo experto en desactivar explosivos ante el riesgo de que explotase la granada.

La princesa Mette Marit de Noruega

La princesa Mette Marit de Noruega aparece más de 1.000 veces en los documentos de Epstein

Kaja Kallas, jefa de la diplomacia europea, en Oslo

Kaja Kallas advierte de que la UE debe adaptarse al proceso de alejamiento de Estados Unidos

Fontana di Trevi

Adiós a pasear por la Fontana di Trevi en Roma a tus anchas, ahora hay que pagar: horarios y entradas

Publicidad