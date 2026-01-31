Identificados los restos óseos de un joven desaparecido hace casi diez años

Las autoridades del estado de Florida han confirmado el final de una búsqueda que se prolongó durante casi una década. Los restos óseos encontrados en una zona boscosa de Miramar Beach en octubre de 2022 pertenecen a Jacob Lyon, un joven de 19 años cuya desaparición había sido denunciada en febrero de 2016.

Así lo ha comunicado la Walton County Sheriff’s Office, que ha precisado que las pruebas de ADN permitieron confirmar la identidad de los restos a principios de este mes. El resultado pone fin a años de investigaciones sin éxito para localizar al joven, cuya pista se había perdido cuando aún era menor de veinte años.

Dificultades en la identificación

El hallazgo se produjo el 20 de octubre de 2022, cuando un hombre que limpiaba un terreno forestal localizó fragmentos óseos. Agentes del sheriff del condado y personal forense acudieron al lugar y activaron el protocolo de identificación. Sin embargo, el estado de los restos, expuestos durante años a las condiciones ambientales, complicó de forma significativa los trabajos.

Entre 2022 y 2024, la oficina del forense del distrito intentó determinar la identidad sin resultados concluyentes, lo que llevó a solicitar el apoyo de la Florida Department of Law Enforcement. Finalmente, los análisis genéticos permitieron establecer una coincidencia positiva con el ADN de Jacob Lyon.

En un comunicado, la oficina del sheriff reconoció que "este no es el desenlace que la comunidad esperaba", aunque subrayó que espera que el hallazgo aporte "algo de paz" a la familia del joven tras años de incertidumbre.

La desaparición de Jacob Lyon fue investigada durante años por el Niceville Police Department, que siguió múltiples pistas y avisos ciudadanos sin lograr dar con su paradero. Las autoridades no han detallado dónde fue visto por última vez ni cómo pudo acabar en el condado de Walton, a varios kilómetros del lugar donde residía.

Pese a la identificación de los restos, el caso no se da por cerrado. Desde la oficina del sheriff han señalado que la investigación continúa activa y que los agentes seguirán colaborando con la policía de Niceville para esclarecer las circunstancias de la muerte del joven.

"El trabajo no termina aquí", han subrayado las autoridades, que mantienen abiertas todas las líneas de investigación con el objetivo de determinar qué ocurrió y cómo falleció Jacob Lyon.

