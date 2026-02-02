Trump afirma que India cambiará de proveedor petrolero: menos Rusia y más EEUU

El presidente de los Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, ha avanzado que India comprará petróleo estadounidense y venezolano. Así lo ha corroborado a través de una publicación en la red social 'Truth Social', donde expone que ha halado con su homónimo indio Narendra Modi.

"Aceptó (refiriéndose a Modi) dejar de comprar petróleo ruso y comprar mucho más de Estados Unidos y, potencialmente, de Venezuela" ha expresado el líder republicano en un escrito donde define a Modi como uno de sus "mejores amigos". Entre los temas que trataron incluyen comercio o el fin de la guerra con Rusia y Ucrania, según Trump.

Para el presidente de los EEUU, Nueva Delhi contribuye con este acuerdo a "a poner fin a la guerra en Ucrania, que está ocurriendo ahora mismo, con miles de personas muriendo cada semana".

EEUU baja del 25% al 18% los aranceles a India

Asimismo, Donald Trump ha avanzado que con este acuerdo comercial, Washington "aplicará un arancel recíproco reducido, del 25% al ​​18%" a India. Un paso con el que India se compromete a "reducir a cero sus barreras arancelarias y no arancelarias contra Estados Unidos".

Un pacto con el que además Modi se ha comprometido a "comprar productos estadounidenses a un nivel mucho mayor, además de más de 500.000 millones de dólares en energía, tecnología, productos agrícolas, carbón y muchos otros".

Modi ve el liderazgo de Trump como "vital la paz mundial"

Por su parte, el primer ministro de India, Narendra Modi, no se ha pronunciado sobre la compra de petróleo estadounidense. No obstante, si ha hablado de la reducción de aranceles al 18%. "Me complace que los productos fabricados en India tengan ahora un arancel reducido del 18 %. Muchas gracias al presidente Trump, en nombre de los 1.400 millones de habitantes de la India, por este maravilloso anuncio" ha afirmado Modi en la red social 'X'.

De esta manera, Modi expresa su apoyo al liderazgo de Trump "vital para la paz, la estabilidad y la prosperidad mundiales".

Las negociaciones entre EEUU y Cuba

Este acuerdo llega poco después de que Trump afirmase que está negociando con Cuba tras imponer aranceles a los países que suministren petróleo a la isla caribeña.

"Cuba es una nación en decadencia. Lo ha sido durante mucho tiempo, pero ahora no tiene a Venezuela para sostenerla. Así que estamos hablando con la gente de Cuba, con las altas esferas de Cuba, para ver qué pasa", expresó.

En declaraciones a los medios desde su mansión privada de Mar-a-Lago(Florida), el presidente estadounidense ha adelantado de que logrará el "acuerdo con Cuba" aunque no dio más detalles.

