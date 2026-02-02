Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

EEUU-India

Trump afirma que India cambiará de proveedor petrolero: menos Rusia y más EEUU

El presidente de los EEUU ha detallado que este paso es clave para "poner fin a la guerra en Ucrania". Asimismo, ambos mandatarios han dado a conocer que Washington y Nueva Delhi han acordado un arancel recíproco que baja del 25% al 28%.

Donald Trump estrecha la mano del primer ministro indio, Narendra Modi, durante una conferencia de prensa conjunta en la Sala Este de la Casa Blanca

Trump afirma que India cambiará de proveedor petrolero: menos Rusia y más EEUU | EUROPA PRESS (Andrew Leyden, ZUMA Press Wire, dpa)

Publicidad

Beni López
Publicado:

El presidente de los Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, ha avanzado que India comprará petróleo estadounidense y venezolano. Así lo ha corroborado a través de una publicación en la red social 'Truth Social', donde expone que ha halado con su homónimo indio Narendra Modi.

"Aceptó (refiriéndose a Modi) dejar de comprar petróleo ruso y comprar mucho más de Estados Unidos y, potencialmente, de Venezuela" ha expresado el líder republicano en un escrito donde define a Modi como uno de sus "mejores amigos". Entre los temas que trataron incluyen comercio o el fin de la guerra con Rusia y Ucrania, según Trump.

Para el presidente de los EEUU, Nueva Delhi contribuye con este acuerdo a "a poner fin a la guerra en Ucrania, que está ocurriendo ahora mismo, con miles de personas muriendo cada semana".

EEUU baja del 25% al 18% los aranceles a India

Asimismo, Donald Trump ha avanzado que con este acuerdo comercial, Washington "aplicará un arancel recíproco reducido, del 25% al ​​18%" a India. Un paso con el que India se compromete a "reducir a cero sus barreras arancelarias y no arancelarias contra Estados Unidos".

Un pacto con el que además Modi se ha comprometido a "comprar productos estadounidenses a un nivel mucho mayor, además de más de 500.000 millones de dólares en energía, tecnología, productos agrícolas, carbón y muchos otros".

Modi ve el liderazgo de Trump como "vital la paz mundial"

Por su parte, el primer ministro de India, Narendra Modi, no se ha pronunciado sobre la compra de petróleo estadounidense. No obstante, si ha hablado de la reducción de aranceles al 18%. "Me complace que los productos fabricados en India tengan ahora un arancel reducido del 18 %. Muchas gracias al presidente Trump, en nombre de los 1.400 millones de habitantes de la India, por este maravilloso anuncio" ha afirmado Modi en la red social 'X'.

"Me complace que los productos fabricados en India tengan ahora un arancel reducido del 18 %. Muchas gracias al presidente Trump, en nombre de los 1400 millones de habitantes de la India, por este maravilloso anuncio" ha añadido.

De esta manera, Modi expresa su apoyo al liderazgo de Trump "vital para la paz, la estabilidad y la prosperidad mundiales".

Las negociaciones entre EEUU y Cuba

Este acuerdo llega poco después de que Trump afirmase que está negociando con Cuba tras imponer aranceles a los países que suministren petróleo a la isla caribeña.

"Cuba es una nación en decadencia. Lo ha sido durante mucho tiempo, pero ahora no tiene a Venezuela para sostenerla. Así que estamos hablando con la gente de Cuba, con las altas esferas de Cuba, para ver qué pasa", expresó.

En declaraciones a los medios desde su mansión privada de Mar-a-Lago(Florida), el presidente estadounidense ha adelantado de que logrará el "acuerdo con Cuba" aunque no dio más detalles.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.

Bruselas calificó en 2023 de "obsoleta" la línea del AVE Madrid-Sevilla

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen

Publicidad

Mundo

Donald Trump estrecha la mano del primer ministro indio, Narendra Modi, durante una conferencia de prensa conjunta en la Sala Este de la Casa Blanca

Trump afirma que India cambiará de proveedor petrolero: menos Rusia y más EEUU

Elefante

Un turista muere tras ser atacado por un elefante salvaje mientras hacía ejercicio con su mujer

Imagen del ángel con el rostro de Giorgia Meloni en una basílica de Roma

VÍDEO: ¿Giorgia Meloni como un ángel? El parecido en una pintura de una basílica romana que desata el debate

Imagen de varios bebés
Francia

Hospitalizan a cinco bebés por ingerir leche infantil contaminada con la toxina cereulida

Detenciones de los agentes del ICE
Inmigración ICE

El 'Google Maps' secreto que usa el ICE para detener y expulsar a inmigrantes: muestra su dirección exacta

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen
Comisión Europea

Bruselas calificó en 2023 de "obsoleta" la línea del AVE Madrid-Sevilla

El PP europeo ha solicitado que se investigue el uso de fondos que fueron destinados a la modernización de la línea del AVE Madrid - Sevilla, apuntando a la aprobación de una subvención de 111 millones de euros.

Imagen de archivo de la marmota Phil
Día de la marmota

La marmota Phil ha hablado: el invierno se prolongará seis semanas más

La marmota Phil de Punxsutawney ha salido de su escondite y ha visto su sombra por lo que el invierno se prolongará más de lo esperado.

Unos cirujanos en el quirófano

Un hombre pasa por quirófano para que le extraigan del recto un proyectil explosivo de la I Guerra Mundial

La princesa Mette Marit de Noruega

La princesa Mette Marit de Noruega aparece más de 1.000 veces en los documentos de Epstein

Kaja Kallas, jefa de la diplomacia europea, en Oslo

Kaja Kallas advierte de que la UE debe adaptarse al proceso de alejamiento de Estados Unidos

Publicidad