Bruselas calificó en 2023 de "obsoleta" la línea del AVE Madrid-Sevilla

La Comisión Europea ya avisó a España de la obsolescencia de la línea de alta velocidad Madrid - Sevilla. Así lo refleja un documento emitido el pasado 18 de diciembre de 2023, aún disponible en la página oficial de la Comisión, donde se explica una financiación para la mejora de la infraestructura en la mayor parte de la línea: 435'2 km de los 471 km de dicha línea con el objetivo de que se cumpla la normativa europea de interoperabilidad ferroviaria y los requisitos de la red transeuropea de transporte (RTE-T).

A pesar de una mejoría de "la calidad del servicio y mantenido altos niveles de seguridad", desde su inauguración en 1992, la Unión Europea (UE) apuntó a que "la línea se ha quedado obsoleta en comparación con el resto de la red de alta velocidad española".

Dicho escrito apeló a que el proyecto de mejora de infraestructuras traería consigo la "sustitución de raíles y traviesas, la mejora estructural de puentes y túneles, la estabilización de terraplenes y la adaptación del sistema de drenaje" además de una renovación de edificios e instalaciones para el funcionamiento de esta línea y mejorías en su servicio.

"También se ejecutarán dos proyectos vinculados (financiados por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y el Instrumento Europeo de Recuperación Next Generation EU) para mejorar el suministro de energía y los sistemas de control, mando y señalización de la línea" señaló.

El PP Europeo pide que se investigue "el uso de fondos"

Con esta información, el PP Europeo ha pedido que se aclare si se va a investigar "la trazabilidad de la ayuda concedida" y verificar cómo se utilizaron los fondos recordando que "la Comisión aprobó el 25 de junio de 2024 una subvención de 111.646.340 euros procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para la mejora de la línea".

Por todo ello, el eurodiputado del Partido Popular Juan Ignacio Zoido, así como Borja Giménez Larraz y Esther Herranz han registrado una pregunta parlamentaria dirigida a la Comisión Europea para reclamar explicaciones acerca de la concesión y el uso de fondos europeos destinados a la línea de alta velocidad Madrid–Sevilla.

Para Zoido, "el uso de fondos europeos debe estar guiado por la máxima transparencia y orientado a proteger a los ciudadanos. Si una infraestructura financiada por la Unión Europea no se ejecuta conforme a lo aprobado y termina en una tragedia, es imprescindible depurar responsabilidades".

De esta manera, el PP estima que se active los mecanismos necesarios para garantizar la utilización de fondos de la Unión "evitando que situaciones de este tipo puedan repetirse en el futuro".

