VÍDEO: ¿Giorgia Meloni como un ángel? El parecido en una pintura de una basílica romana que desata el debate

Todas las miradas han estado puestas en la Basílica de San Lorenzo in Lucina, en Roma, debido a que la cara de Giorgia Meloni ha aparecido en la restauración de un fresco que representa a un ángel. Dicha obra, ubicada en la capilla lateral derecha del altar mayor de dicha basílica, pertenece al monumento funerario de Humberto II de Saboya y su restaurador se trata de Bruno Valentinetti.

La reproducción del rostro de Meloni ha dado mucho de qué hablar entre los visitantes de la iglesia. Es el caso de Francesca Bellini, quien dijo a EFE, "es algo realmente muy feo, porque, aunque atraiga a muchos turistas, no es respetuoso para todos, para los italianos y también para la ciudad de Roma".

Por su parte, la primera ministra italiana ha bromeado sobre este asunto en redes sociales, diciendo: "No, definitivamente no parezco un ángel".

Cabe señalar que las intervenciones actuales en bienes protegidos están sujetas a estrictos criterios de conservación y normativas científicas. Es por ello que este hecho ha descaderado una reacción política e institucional considerable en Italia, según recoge EFE.

Se espera que la inspección técnica ordenada por el Ministerio de Cultura italiano examine la naturaleza de la intervención y decrete varias medidas.

