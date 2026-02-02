Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La marmota Phil ha hablado: el invierno se prolongará seis semanas más

La marmota Phil de Punxsutawney ha salido de su escondite y ha visto su sombra por lo que el invierno se prolongará más de lo esperado.

Miriam Vázquez
La marmota Phil de Punxsutawney ha salido de su madriguera y ha visto su sombra por lo que el invierno de 2026 se prolongará durante seis semanas más. Este pequeño pueblo de Pensilvania, de unos 5.000 habitantes aproximadamente, se viste de gala cada 2 de febrero para recibir a miles de visitantes que vienen atraídos por la predicción del roedor.

Pasadas las 13:00 horas en España y al grito de "Phil, Phil, Phil" el animal salió de su escondite y vio su sombra. A continuación, la posaron sobre una especie de atril. Ahí mantuvieron una simbólica conversación con Phil y la marmota dio su predicción. La tradición marca que si ve su sombra el invierno durará más de lo esperado, en concreto 6 semanas. Mientras que si no ve su sombra la primavera se va a adelantar.

Esta festividad ganó fama mundial gracias a la película, 'Atrapado en el tiempo' de Bill Murray en 1993. La ceremonia comienza por la noche del sábado y concluye al amanecer del domingo, cuando los responsables del club de la marmota de la localidad ataviados con sus trajes de gala y sombreros de copa, llegan para 'conversar' con el animal y conocer su predicción. Pero además de estos actos protagonistas hay muchas otras celebraciones a lo largo de Estados Unidos.

La estadística no da demasiada credibilidad a Phil, indicando que acierta el 40% de las veces. El primer día de la marmota que se recuerda es el de 1887 aunque se cree que esta tradición comenzó antes, con la llegada de los inmigrantes holandeses a la zona.

