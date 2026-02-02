El 'Google Maps' secreto que usa el ICE para detener y expulsar a inmigrantes: muestra su dirección exacta

En 2025, año en el que Donald Trump regresó, por segunda vez, a la Casa Blanca, duplicó la plantilla del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). El número de efectivos pasó de 10.000 a 22.000 con numerosas detenciones y muertes que han provocado un descontento de los estadounidenses.

Estos agentes lideran la ofensiva migratoria de Trump, los cuales arrestan a quien consideran sospechoso bajo la justificación de que son "delincuentes peligrosos", desde niños hasta ancianos. Las redadas se extienden por todos los lugares desde las propias viviendas hasta los colegios.

Persiguen, detienen, retienen y los liberan tras un interrogatorio, o de lo contrario son llevados a centros de detención durante días para luego ser deportados. El presidente estadounidense los ha convertido en una agencia paramilitar, la cual opera gracias a un orwelliano aparato tecnológico de vigilancia que se alimenta de la enorme red de datos recopilados por el Departamento de Seguridad Nacional tras los atentados del 11-S.

Los agentes deslizan un dedo sobre un mapa donde aparecen direcciones, nombres y puntos de "confianza". Lo hacen gracias a la nueva herramienta tecnológica que conecta la infraestructura de Palantir con el ICE, llamada ELITE, con la que no comparten información para las investigaciones, sino que muestra la puerta exacta, ya que integra bases de datos gubernamentales en un mapa interactivo.

Los puntos que aparecen en el mapa son zonas donde la probabilidad de que habiten personas sin estatus migratorio regular es alta.

Pero, ¿de dónde sacan los datos? Las direcciones de las casas de los migrantes provienen del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), entre otras fuentes de información. Aunque si pulsan el punto del mapa se despliega un dossier personalizado con el nombre, fecha de nacimiento, antecedentes y un puntaje de confianza que estima si esa dirección es correcta.

El Gobierno de Trump con esta herramienta pretender conseguir su objetivo a base de más datos, rapidez y arrestos. Sin embargo, organizaciones como Electronic Frontier Foundation (EFF) advierten que si se combinan bases de datos sensibles con algoritmos de vigilancia, puede facilitar operaciones masivas con una escasa supervisión por parte de la justicia.

Al menos 32 muertos

Los agentes del ICE han sido criticados por ocultar sus rostros con máscaras cuando arrestan a las personas. Al menos 32 inmigrantes retenidos habrían muerto por las lesiones provocadas por los agentes, según informes.

Por otra parte, el año pasado, casi dos millones de inmigrantes decidieron aceptar su "autodeportación voluntaria" ante las amenazas del republicano. Desde el primer día de su segundo mandato, 20 de enero de 2025, hasta el 10 de diciembre del mismo, la Administración Trump afirma haber deportado a 605.000 personas y tener a 65.000 inmigrantes retenidos.

