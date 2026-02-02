Kaja Kallas advierte de que la UE debe adaptarse al proceso de alejamiento de Estados Unidos

Las complejas relaciones entre la Unión Europea y la administración Trump marcan el arranque de una de las citas sobre Defensa y Seguridad más importantes del arranque del año en Europa.

La alta representante de la política exterior comunitaria ha advertido que el alejamiento de Estados Unidos de Europa es un proceso “de largo plazo” al que el bloque necesita adaptarse urgentemente.

"De hecho, si analizamos la política transatlántica, o las decisiones que ha tomado la administración estadounidense, en realidad no empezó con el presidente Trump. Creo que hay mucha convergencia en las políticas de las diferentes administraciones. Así que… puede ser fácil pensar que llega una personalidad, hay elecciones y luego otra, pero creo que es un tema a largo plazo que realmente debemos analizar", ha asegurado Kallas.

En un diálogo en el que también ha participado el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, la jefa de la diplomacia europea ha insistido en la necesidad de mejorar la Defensa de los 27 ante los distintos desafíos. "Necesitamos construir nuestras propias defensas. Parte de mi trabajo es realmente reunir a los estados miembros para pensar juntos en la defensa. También con nuestros socios porque hasta ahora tenemos reuniones de ministros de Justicia cada vez, pero eso no sucede con la Defensa", ha explicado.

"La seguridad colectiva no es una obra de caridad"

Por su parte, el líder de Noruega ha coincidido con Kallas en la necesidad de reforzar la seguridad europea y ha defendido que la OTAN, cuestionada por Trump, goza de buena salud. “Cuando conocí al presidente Trump por primera vez… lo miré a los ojos y le dije: es importante que un primer ministro noruego mire a un presidente estadounidense a los ojos y diga: a 100 kilómetros de mi frontera está el arsenal nuclear más grande del mundo y no está dirigido contra mí, sino contra ti. Es importante que monitoreemos esos submarinos. Sabemos cuándo zarpan del puerto, cuándo prueban sus nuevos sistemas de armas y lo compartimos con ustedes y colaboramos en su seguimiento”, ha explicado.

Støre ha precisado que la seguridad colectiva no es una obra de caridad: “Se basa en el interés propio”.

