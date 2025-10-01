VÍDEO: Un elefante ataca a un grupo de turistas y hunde a una mujer bajo el agua en un safari de África

En Botswana, África, un grupo de cuatro turistas ha sido embestido por un elefante que temía que le pasara algo a sus crías. Esto cuando los afectados navegaban en canoa por el hábitat natural de estos mamíferos.

La situación se ha propiciado porque los turistas se acercaron demasiado a la manada de elefantes, lo que provocó el enfado de uno de los animales que sin dudarlo comenzó un ataque.

El elefante intento embestir varias veces las canoas de los afectados, logrando volcar una de ellas. Tras esto el animal hundió completamente a una de las turistas bajo el agua. Por suerte ninguno de ellos resulto herido y la familia de mamíferos continuó su camino.

