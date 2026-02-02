Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Proyectil explosivo

Un hombre pasa por quirófano para que le extraigan del recto un proyectil explosivo de la I Guerra Mundial

Los médicos pidieron la ayuda de un equipo experto en desactivar explosivos ante el riesgo de que explotase la granada.

Unos cirujanos en el quir&oacute;fano

Unos cirujanos en el quirófano

Miriam Vázquez
Publicado:

Insólito descubrimiento el que hicieron los médicos de un hospital de Tolouse. Este sábado un hombre ingresó de urgencias por tener en el recto un artefacto explosivo.

Según la información que han publicado los medios franceses, el proyectil se lo pudieron extraer tras pasar por el quirófano. Los médicos encontraron una "granada de colección de cerca de 20 centímetros". El equipo médico habría solicitado la ayuda de un equipo de desactivación de explosivos porque estaban preocupados por si explotaba.

El diario La Dépêche du Midi ha sido quien ha dado la exclusiva, citando fuentes médicas. El digital indica que habría sido el propio paciente quien informa a los sanitarios que él mismo se introdujo un objeto, pero no les explicó de qué se trataba.

Fue en quirófano cuando los facultativos se encontraron, dice el medio, "con un proyectil de colección de casi 20 centímetros de largo y 4 centímetros de diámetro que databa de 1918". Un portavoz del cuerpo de Bomberos habría indicado a AFP que "un artefacto explosivo ha sido neutralizado".

Las autoridades investigan ahora de dónde salió el proyectil. La Dépêche du Midi expone que una hipótesis podría ser una posible relación con el chemsex, un tipo de práctica sexual en el que se consumen drogas para alargar el encuentro, dando lugar a largas sesiones de sexo durante horas o incluso varios días.

Las autoridades están investigando el caso y el hombre será interrogado. Además, podría tener cargos penales por poseer munición de tipo A y por los trastornos causados al servicio de urgencias en cuestión.

