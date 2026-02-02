Hospitalizan a cinco bebés por ingerir leche infantil contaminada con la toxina cereulida

Preocupación en Francia después de que cinco bebés fueran hospitalizados por ingerir leche infantil en mal estado y que debería haber sido retirada por una supuesta contaminación con la toxina cereulida.

Fuentes del ministerio de Sanidad y Agricultura confirmaron que "existe la certeza" de que se en los cinco casos se trataba de lotes objeto de alerta sanitaria, mientras que en otros seis bebés hay una duda sobre la ingesta del producto afectado.

Leche presuntamente contaminada con toxina cereulida

Todos los bebés ya han sido dados de alta, pero las autoridades han estudiado otros 30 casos sospechosos desde de diciembre de 2025, aunque aseguraron que ninguno de ellos estaba relacionado con lotes retirados. "La situación sigue en evolución". Hay otras fuentes que también indican que se podrían haber producido por infecciones virales como la gastroenteritis.

Puede provocar mareos, vómitos y diarrea

Por ende, Francia y otros países de la UE han lanzado alertas sanitarias relacionadas por ciertas marcas de leche de fórmula debido a su probable contaminación por cereulida. La ingesta de productos con esta toxina pueden provocar problemas intestinales como diarrea y vómitos. Grandes marcas se han visto obligadas a retirar productos del mercado en los últimos días.

Estas leches podrían haber sido infectadas por altas tasas de cereulida a través de aceites enriquecidos con ácido araquidónico, una materia prima contenida en la leche que pudo ser abastecida por la empresa china Cabio Biotech. El Ministerio de Agricultura señala también que hay cinco fábricas afectadas en Francia.

En las últimas semanas fallecieron dos bebés, y ya se han abierto dos investigaciones para dirimir si las leches infantiles con cereulida fueron la causa. De momento, ocho familias han sido afectadas pero el Gobierno francés aclaró que no se había puesto de manifiesto "ningún vínculo de causalidad entre el consumo de las leches infantiles afectadas y la aparición de síntomas en lactantes".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.