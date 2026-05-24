Al menos cuatro muertos y más de 80 heridos en un nuevo ataque masivo con misiles y drones rusos contra Kiev

Kiev ha amanecido este domingo bombardeada intensamente como respuesta a un ataque ucraniano contra un liceo en una región ocupada por Moscú. El ataque, en el que se han empleado de forma combinada misiles balísticos y drones, se ha saldado con al menos cuatro muertos y un total de 83 heridos en la capital y en sus inmediaciones.

Periodistas de la AFP en Kiev escucharon varias series de explosiones que hicieron temblar los edificios la madrugada de este domingo, en un ataque en el que se emplearon 600 drones y 90 misiles, según la Fuerza Aérea ucraniana. Las explosiones hicieron temblar un edificio residencial cerca del distrito gubernamental, mientras decenas de personas se refugiaban en una estación de metro subterránea en el centro de la ciudad. A los residentes se les ordenó permanecer en los refugios, ya que las autoridades municipales advirtieron que se habían desatado incendios. Del bombardeo, el sistema de defensa aérea fue capaz de interceptar 549 de los drones y 55 de los misiles lanzados.

Además, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, indicó por su parte que Rusia había lanzado un misil hipersónico Oreshnik, con capacidad nuclear. "Tres misiles rusos contra una instalación de abastecimiento de agua, un mercado incendiado, decenas de edificios residenciales dañados, varias escuelas normales, y él (Putin) lanzó su ‘Oreshnik’ contra Bila Tserkva", en el centro de Ucrania, denunció Zelenski en Telegram.

Ucrania pide más apoyo de la Unión Europea

A raíz del bombardeo, el jefe de la diplomacia ucraniana, Andrí Sibiga, pidió más apoyo frente a la agresión rusa. A través de varios posts en X, Sibiga publicó vídeos e imágenes de los efectos del ataque, incluidos los daños sufridos por el Ministerio de Asuntos Exteriores, algo inédito desde tiempos de la Segunda Guerra Mundial. "A nuestros aliados, quiero decir esto: es la hora de insistir, no retirarse, con el apoyo a Ucrania y aumentar la presión sobre el régimen ruso".

Por su parte, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, ha explicado que fragmentos de misil han alcanzado un edificio residencial de 24 plantas en el distrito de Shevchenkivskii. Asimismo, ha indicado que restos de proyectiles han caído cerca de una zona "no residencial" y también en las inmediaciones de una escuela.

Tkachenko ha señalado además que restos de los ataques impactaron en la cubierta de un edificio de gran altura en el distrito de Darnytskyi, mientras que varias viviendas sufrieron daños en Solomianskyi y Dniprovskyi. También se registraron daños en dos edificios residenciales de Obolonskyi tras ser alcanzados por proyectiles rusos.

Las autoridades locales han informado igualmente de daños en otras infraestructuras urbanas, entre ellas un supermercado, una residencia estudiantil, varios almacenes y un garaje afectados por impactos de misiles y drones en distintos barrios de la capital.

Fuera de Kiev, varios medios ucranianos han hablado de explosiones en las ciudades de Cherkasi y Kropivnitskii, al igual que en la región de Jmelnitski, en el marco del mismo ataque aéreo.

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