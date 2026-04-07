Guerra
Última hora de la guerra de Irán en directo: Israel lanza un aviso urgente a los ciudadanos iraníes, "no uséis los trenes cuando expire el ultimátum de Trump"
Irán afirma que solo reabrirá el estrecho de Ormuz si el acuerdo es definitivo
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En menos de 24 horas termina la última amenaza de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos ha advertido que destruirá Irán hasta dejarlo "en la edad de piedra". En una rueda de prensa desde la Casa Blanca, aseguró que "no les quedarán puentes ni centrales eléctricas" y que "todo Irán podría ser eliminado en una noche". "Podría ser el martes por la noche", dijo.
La cuenta atrás para el ultimátum del mandatario estadounidense vence esta madrugada, hora española. Trump ha reiterado que las negociaciones con Teherán están rotas y que no habrá marcha atrás si Irán no abre el estrecho de Ormuz. Además insistió en que hay "que llegar a un acuerdo que sea aceptable para mí".
El presidente reveló que Estados Unidos mantiene contactos con "una parte menos radical del régimen iraní" y confía en que estas conversaciones "sean de buena fe". Sin embargo, la tensión no deja de crecer en la región y ante el temor de nuevos ataques, Irán ha instado a los jóvenes a proteger las infraestructuras eléctricas, según medios locales.
Trump también aseguró que la población iraní vive aterrorizada y que algunos, según él, "piden que sigamos bombardeando". "Las bombas caen cerca de sus casas, y ellos dicen: 'Por favor, sigan bombardeando'. Cuando no atacamos esas zonas, dicen: 'Por favor, vuelvan, vuelvan'", afirmó.
El republicano aprovechó también para criticar a sus aliados: "La OTAN es un tigre de papel. No han querido ayudarnos. Ni siquiera ofrecieron pistas de aterrizaje".
Por otro lado, en la madrugada de este martes, testigos en Cisjordania afirmaron haber visto un misil sobrevolando la ciudad de Hebrón en dirección al desierto del Néguev.
Mientras tanto, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha mantenido conversaciones con el presidente de Egipto, el rey de Jordania y el emir de Qatar. Todos han coincidido en la urgencia de lograr un Oriente Medio en paz y han alertado de las consecuencias devastadoras que tendría una nueva guerra regional. Sánchez ha pedido "el fin inmediato de la guerra" y una vuelta al diálogo diplomático.
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Última hora de la guerra de Irán en directo | China afirma que la escalada del conflicto en Irán "no sirve a ninguna parte"
China afirmó este martes que la escalada del conflicto con Irán "no sirve a ninguna parte" tras el ultimátum lanzado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y advirtió del impacto de la crisis sobre la estabilidad regional, la economía global y la seguridad energética.
La portavoz del Ministerio de Exteriores chino Mao Ning señaló hoy en rueda de prensa que el conflicto ha causado "importantes pérdidas humanas y materiales" y pidió a todas las partes que eviten una mayor escalada.
Última hora de la guerra de Irán en directo | El barril de crudo West Texas Intermediate, escala un 2% situándose en los 115 dólares
El barril de crudo West Texas Intermediate , de referencia en Estados Unidos, se encarecía más de un 2% y se situaba en los 115 dólares por barril, en tanto que el precio del gas en el mercado holandés TTF, de referencia en Europa, avanzan un 0,4%, hasta superar los 50 euros por megavatio hora.
Última hora de la guerra de Irán en directo | El petróleo Brent escala a 111 dólares con una subida del 1%
El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía más de un 1% a las 8.15 horas de este martes y se movía en el entorno de los 111 dólares por barril antes de la apertura de las Bolsas en Europa, frente a los 72 dólares en los que cotizaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel.
Última hora de la guerra de Irán en directo | Irán asegura que las negociaciones con EEUU e Israel están en un "punto crítico"
Las autoridades de Irán han afirmado este martes que los esfuerzos "positivos y productivos" de Pakistán para lograr un acuerdo para poner fin a la ofensiva lanzada por Israel y Estados Unidos contra el país asiático están acercándose a "una etapa crítica y delicada".
"Los esfuerzos positivos y productivos de Pakistán, basados en la buena voluntad y los buenos oficios, para detener la guerra se acercan a una etapa crítica y delicada", ha dicho el embajador iraní en Islamabad, Reza Amiri Moqadam, a través de un breve mensaje publicado en redes sociales.
Última hora de la guerra de Irán en directo | El IBEX abre con una leve subida del 0,12%
La Bolsa española ha abierto este martes con cautela, con una leve subida del 0,12 %, mientras se mantienen las tensiones en Oriente Medio y el mercado está pendiente del precio del crudo y del ultimátum dado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz.
El principal selectivo español, el IBEX 35, que cotizó por última vez el pasado jueves, ha vuelto a la actividad, y lo hace con esa subida del 0,12 %, hasta los 17.576,9 puntos.
Última hora de la guerra de Irán en directo | Israel advierte a los iraníes, "no uséis el tren hasta las 21:00 hora local"
Las Fuerzas de Defensa de Israel emitieron este martes una advertencia en farsi a los iraníes para que eviten montar en trenes hasta las 21:00 hora local de Irán o, según el Ejército israelí, pondrán su "vida en peligro".
Israel ha actualizado su lista de objetivos en cuanto a instalaciones energéticas y de infraestructura iraní se refiere ante la incertidumbre del ultimátum del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Teherán para que reabra el estrecho de Ormuz, informó hoy CNN citando dos fuentes israelíes.
Última hora de la guerra de Irán en directo | La Embajada en Beirut pide no viajar a Líbano y salir del país "en los primeros vuelos comerciales"
La Embajada de España en Beirut ha desaconsejado viajar a Líbano "ante el contexto actual en distintas zonas del país", al mismo tiempo que ha recomendado a los ciudadanos presentes en estos lugares que salgan "en los primeros vuelos comerciales" mientras el aeropuerto permanezca operativo.
Última hora de la guerra de Irán en directo | Mojtaba Jamenei está en estado "grave" e "inconsciente" en un hospital de la ciudad sagrada de Qom, según The Times
El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, hijo del asesinado Ali Jamenei, se encuentra incapacitado en estado de inconsciencia y recibiendo tratamiento médico en la ciudad santa de Qom. Así lo ha revelado el periódico The Times a partir de un informe de inteligencia que sugiere que el ayatolá no es capaz de gobernar el país.
Según esta fuente, por primera vez se conoce la ubicación del líder supremo. EN este caso, en Qom, situada a 140 kilómetros al sur de Teherán.
Última hora de la guerra de Irán en directo | Israel destruye una mezquita en Líbano para "eliminar" a supuestos miembros de Hizbulá
El ejército israelí ha atacado y destruido una mezquita al sur de Líbano alegando que miembros de Hizbulá se escondían en el interior del edificio. "Se encontraban apostados en una mezquita de la zona. Inmediatamente después de su identificación, las fuerzas neutralizaron a los terroristas y destruyeron el recinto para eliminar la amenaza", indicó un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en un comunicado.
En la misma nota se agrega que las FDI ubicaron a otro "terrorista" que disparaba desde un edificio contra sus fuerzas en la parte meridional del país de los cedros, territorio invadido por Israel en el marco de esta nueva guerra con Irán y Hizbulá por "motivos de seguridad", y que también mataron.
Última hora de la guerra de Irán en directo | El primer ministro de Qatar pide a Irán una salida diplomática al conflicto
El primer ministro de Qatar, Mohamed bin Abdulramahman al Thani, ha mantenido una conversación con el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, a quien ha trasladado que la salida diplomática es la "única opción" para superar el conflicto actual.
"Una solución diplomática integral y duradera sigue siendo la única opción para resolver la crisis de forma que se logre la seguridad y la estabilidad y evite mayores tensiones y escalada a la región", ha planteado, según un comunicado oficial qatarí.
Última hora de la guerra de Irán en directo | Irán recupera los cuerpos de seis personas tras nuevos ataques aéreos en la provincia de Teherán
Los equipos de rescate de Irán recuperan de los escombros los cuerpos sin vida de seis personas tras una nueva oleada de ataques que han impactado contra una zona residencial del condado de Pardis, en la provincia de Teherán.
De los seis cuerpos, tres pertenecen a niños, tal y como ha detallado la agencia iraní de noticias Mehr.
Última hora de la guerra de Irán en directo | Seúl envía delegados a Oriente Medio para garantizar el suministro energético
Corea del Sur envía al jefe de Gabinete presidencial, Kang Hoon-sik, a Oriente Medio y Asia Central para asegurar suministros energéticos en plena guerra contra Irán.
Kang explicó en una rueda de prensa en Seúl que su delegación partirá a Kazajistán, Omán y Arabia Saudí para garantizar importaciones adicionales de petróleo y nafta, ante las dificultades logísticas derivadas del conflicto en Oriente Medio.
Última hora de la guerra de Irán en directo | Japón pide a Irán garantizar la seguridad en el estrecho
"Instó a Irán a participar sinceramente en los esfuerzos diplomáticos", en una llamada telefónica el ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi,con su homólogo iraní, Abás Araqchí.
Por ello pidió "garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz para todos los buques, incluidos los vinculados a Japón", afirmó en un comunicado.
Última hora de la guerra de Irán en directo | Pedro Sánchez pide "el fin inmediato de la guerra"
El presidente del Gobienro, Pedro Sánchez, ha hablado con el presidente de Egipto el rey de Jordania y el emir de Qatar y expresa el deseo de todos ellos de "un Oriente Medio próspero y en paz".
En un mensaje en 'X' ha pedido "el fin inmediato de la guerra" porque "una escalada del conflicto supondrá un devastador retroceso global".
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Última hora de la guerra de Irán en directo | Israel ha atacado una sinagoga
Israel ha lanzado un ataque masivo sobre Teherán y asegura que ha arrasado una sinagoga en Teherán, una de las más grandes de Asia.
Ha quedado completamente destruida en un ataque con misiles a una zona residencial de la capital de Iran. Tambien, los misiles iraníes han caído al sur de Israel.
Última hora de la guerra de Irán en directo | Israel ataca Teherán
Según ha informado la Media Luna Roja iraní y confirmaron las Fuerzas de Defensa hebreas (FDI), Irán ha sido atacada este martes.
A través de 'X', los servicios de emergencia iranía han señalado que se trata de una zona residencial que ha sido "blanco de un ataque aéreo por parte del régimen sionista y Estados Unidos, y ahora los rescatistas de la Media Luna Roja están brindando ayuda y rescate".
Última hora de la guerra de Irán en directo | La amenaza de Trump
Si en menos de 24 horas Irán no reabre el estrecho de Ormuz, el presidente de Estados Unidos Donald Trump ha amenazado a Teherán con dejarlo "en la edad de piedra". "No les quedará ni puentes ni centrales eléctricas", asegura el mandatario republicano.
Por su parte, el régimen iraní señala que no abrirán el estrecho si el acuerdo no es definitivo. Un acuerdo que para Trump "tiene que ser aceptable".
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