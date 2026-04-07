Última hora de la guerra de Irán en directo: Israel lanza un aviso urgente a los ciudadanos iraníes, "no uséis los trenes cuando expire el ultimátum de Trump"

En menos de 24 horas termina la última amenaza de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos ha advertido que destruirá Irán hasta dejarlo "en la edad de piedra". En una rueda de prensa desde la Casa Blanca, aseguró que "no les quedarán puentes ni centrales eléctricas" y que "todo Irán podría ser eliminado en una noche". "Podría ser el martes por la noche", dijo.

La cuenta atrás para el ultimátum del mandatario estadounidense vence esta madrugada, hora española. Trump ha reiterado que las negociaciones con Teherán están rotas y que no habrá marcha atrás si Irán no abre el estrecho de Ormuz. Además insistió en que hay "que llegar a un acuerdo que sea aceptable para mí".

El presidente reveló que Estados Unidos mantiene contactos con "una parte menos radical del régimen iraní" y confía en que estas conversaciones "sean de buena fe". Sin embargo, la tensión no deja de crecer en la región y ante el temor de nuevos ataques, Irán ha instado a los jóvenes a proteger las infraestructuras eléctricas, según medios locales.

Trump también aseguró que la población iraní vive aterrorizada y que algunos, según él, "piden que sigamos bombardeando". "Las bombas caen cerca de sus casas, y ellos dicen: 'Por favor, sigan bombardeando'. Cuando no atacamos esas zonas, dicen: 'Por favor, vuelvan, vuelvan'", afirmó.

El republicano aprovechó también para criticar a sus aliados: "La OTAN es un tigre de papel. No han querido ayudarnos. Ni siquiera ofrecieron pistas de aterrizaje".

Por otro lado, en la madrugada de este martes, testigos en Cisjordania afirmaron haber visto un misil sobrevolando la ciudad de Hebrón en dirección al desierto del Néguev.

Mientras tanto, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha mantenido conversaciones con el presidente de Egipto, el rey de Jordania y el emir de Qatar. Todos han coincidido en la urgencia de lograr un Oriente Medio en paz y han alertado de las consecuencias devastadoras que tendría una nueva guerra regional. Sánchez ha pedido "el fin inmediato de la guerra" y una vuelta al diálogo diplomático.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.