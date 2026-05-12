Trump se someterá a un chequeo médico tras aumentar los rumores sobre su estado de salud

El 14 de junio Donald Trump cumplirá 80 años. El presidente de Estados Unidos afronta este nuevo cumpleaños con rumores sobre el estado de salud. Sin embargo, el republicano ha intentado restar importancia a estas preocupaciones.

De hecho, se muestra confiado y asegura sentirse en plena forma: "Me siento literalmente igual que hace 50 años". Y ha bromeado sobre sus hábitos: "Quizás la comida basura sea buena y el resto de la comida no sirva para nada".

No obstante, las dudas han aumentado tras varias apariciones públicas. Algunos medios y políticos han señalado que el mandatario se habría quedado dormido durante reuniones de gabinete o ruedas de prensa. Desde la Casa Blanca lo niegan y explican que solo estaba parpadeando.

Otro de los focos de atención ha sido su actividad en redes sociales. Trump ha llegado a publicar hasta 55 mensajes en tres horas, algo que ha despertado comentarios sobre sus rutinas de descanso. No sería extraño, apuntan algunos analistas, que el sueño le pase factura tras largas noches frente al teléfono móvil.

Pero lo que primero llamó la atención fueron unas manchas visibles en sus manos y cuello. El presidente le restó importancia y atribuyó al aparición al uso de aspirinas: "El médico me dijo: 'No tiene por qué tomárselo, señor. Está muy sano'. Yo le respondí: 'No voy a correr ningún riesgo'".

El chequeo anual

Trump es el presidente más mayor en asumir el cargo, y ante esto crece la presión para que haga públicos todos sus informes médicos. Pero la respuesta tiene fecha: el 26 de mayo. Ese día se someterá a su chequeo médico y dental anual en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, una revisión habitual dentro de los controles preventivos de la presidencia.

Según la Casa Blanca, estos exámenes forman parte de un seguimiento regular y ya se han realizado varias evaluaciones desde su regreso al cargo. En la última, en 2025, el médico Sean Barbabella aseguró que el presidente estaba "en excelente estado de salud" y "plenamente apto" para ejercer sus funciones, incluso con resultados perfectos en pruebas cognitivas.

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