VIDEO: El momento en que un avión arrolla y mata a una persona antes de despegar dejando 12 heridos

Un avión de Frontier Airlines atropelló a un hombre que había entrado sin permiso en una pista del Aeropuerto Internacional de Denver en Colorado, durante una maniobra de despegue. El impacto le provocó la muerte y dejó 12 pasajeros heridos.

El suceso ocurrió el viernes por la noche, cuando el individuo saltó una valla de seguridad y accedió a la pista justo en el momento en que el avión comenzaba a despegar. Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran cómo el hombre cruza la zona segundos antes de ser embestido por la aeronave.

El avión es un Airbus A321 que operaba el vuelo 4345 con destino a Los Ángeles y llevaba a bordo 224 pasajeros y siete tripulantes. Según las comunicaciones con la torre de control, el piloto advirtió que había una persona cruzando la pista, momentos antes del incidente.

Dos minutos después, el avión impactó contra el hombre. Tras el choque se detectó humo en la cabina, lo que llevó a los pilotos a abortar el despegue como medida de seguridad. Las autoridades han confirmado que la víctima no trabajaba en el aeropuerto.

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