Irán amenaza con enriquecer uranio al 90%, un nivel apto para fabricar armas nucleares, si EE.UU. o Israel lo atacan

En medios de las tensiones en el conflicto en Oriente Medio, vuelven las advertencias. Esta vez ha sido Irán, quién ha amenazado con que si vuelve a ser atacado por Israel o Estados Unidos, podría enriquecer el uranio. Así lo ha afirmado el portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Rezaei.

Irán se plantea enriquecer uranio hasta el 90%, un nivel que permitiría fabricar armas nucleares. "Una de las opciones de Irán en caso de un nuevo ataque podría ser el enriquecimiento al 90%", señaló Rezaei en un mensaje en 'X'. Añadiendo que esta posibilidad será analizada dentro del Parlamento, aunque no dio más detalles sobre cómo o cuándo podría llevarse a cabo.

Hasta ahora, Irán ha alcanzado un nivel máximo de enriquecimiento del 60%, una cifra alta en términos nucleares. Sin embargo, si sube al 90% se posicionaría en el nivel a partir del cual ya se pueden fabricar armas nucleares.

Además, se estima que el país dispone de unos 440 kilos de uranio enriquecido, aunque su ubicación exacta no está clara tras los recientes ataques contra instalaciones nucleares.

Conversaciones estancadas

Desde los bombardeos de junio del año pasado, tanto por parte de Israel como de Estados Unidos, Irán no ha retomado sus actividades de enriquecimiento debido a los daños en sus infraestructuras. Sin embargo, Irán ha negado en repetidas ocasiones tener un plan de desarrollar armas nucleares, algo verificado por el Organismo Internacional de Energía Atómica.

De hecho, las conversaciones entre ambos países se encuentran estancadas. Irán rechazó la última propuesta estadounidense al considerarla "unilateral e irracional" y planteó sus propias condiciones para avanzar hacia un acuerdo. Entre ellas, exigió el reconocimiento de su soberanía en el estrecho de Ormuz, el levantamiento de sanciones, la liberación de activos bloqueados y compensaciones económicas.

Pero Donald Trump respondió calificando la propuesta iraní de "pedazo de basura", y advirtió que el alto el fuego, vigente desde el 8 de abril, es "increíblemente frágil".

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