Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Guerra Irán

Irán amenaza con enriquecer uranio al 90%, un nivel apto para fabricar armas nucleares, si EE.UU. o Israel lo atacan

El portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní lo ha manifestado en 'X'.

Un parlamentario de Irán dice que Teherán podría enriquecer uranio al 90% si EEUU e Israel reactivan su ofensiva

Uranio | EUROPAPRESS

Publicidad

En medios de las tensiones en el conflicto en Oriente Medio, vuelven las advertencias. Esta vez ha sido Irán, quién ha amenazado con que si vuelve a ser atacado por Israel o Estados Unidos, podría enriquecer el uranio. Así lo ha afirmado el portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Rezaei.

Irán se plantea enriquecer uranio hasta el 90%, un nivel que permitiría fabricar armas nucleares. "Una de las opciones de Irán en caso de un nuevo ataque podría ser el enriquecimiento al 90%", señaló Rezaei en un mensaje en 'X'. Añadiendo que esta posibilidad será analizada dentro del Parlamento, aunque no dio más detalles sobre cómo o cuándo podría llevarse a cabo.

Hasta ahora, Irán ha alcanzado un nivel máximo de enriquecimiento del 60%, una cifra alta en términos nucleares. Sin embargo, si sube al 90% se posicionaría en el nivel a partir del cual ya se pueden fabricar armas nucleares.

Además, se estima que el país dispone de unos 440 kilos de uranio enriquecido, aunque su ubicación exacta no está clara tras los recientes ataques contra instalaciones nucleares.

Conversaciones estancadas

Desde los bombardeos de junio del año pasado, tanto por parte de Israel como de Estados Unidos, Irán no ha retomado sus actividades de enriquecimiento debido a los daños en sus infraestructuras. Sin embargo, Irán ha negado en repetidas ocasiones tener un plan de desarrollar armas nucleares, algo verificado por el Organismo Internacional de Energía Atómica.

De hecho, las conversaciones entre ambos países se encuentran estancadas. Irán rechazó la última propuesta estadounidense al considerarla "unilateral e irracional" y planteó sus propias condiciones para avanzar hacia un acuerdo. Entre ellas, exigió el reconocimiento de su soberanía en el estrecho de Ormuz, el levantamiento de sanciones, la liberación de activos bloqueados y compensaciones económicas.

Pero Donald Trump respondió calificando la propuesta iraní de "pedazo de basura", y advirtió que el alto el fuego, vigente desde el 8 de abril, es "increíblemente frágil".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' enAtresplayer.

Argentina avanza con una terapia contra el hantavirus mientras estalla una polémica viral

Ensayo con un ratón en un laboratorio

Publicidad

Mundo

Un parlamentario de Irán dice que Teherán podría enriquecer uranio al 90% si EEUU e Israel reactivan su ofensiva

Irán amenaza con enriquecer uranio al 90%, un nivel apto para fabricar armas nucleares, si EE.UU. o Israel lo atacan

Imagen de la mujer detenida por apuñalar a su peluquero

Una mujer apuñala a su peluquero porque no le gustó cómo le cortó el flequillo: "Me lo cortó con tijeras de afeitar"

Imagen de archivo de bastoncillos de los oídos

Una joven advierte del riesgo de usar bastoncillos de algodón tras perder la audición durante 6 años: "No me había dado cuenta de lo sorda que estaba"

El hospital donde permanece ingresada la mujer francesa
Hantavirus

Francia endurece su protocolo frente al hantavirus tras el ingreso en UCI de la paciente infectada

TENERIFE, May 10, 2026 -- Evacuation preparations are underway for the hantavirus-hit cruise ship MV Hondius at the Port of Granadilla on the island of Tenerife in Spain, May 10, 2026. Spanish authorities launched an operation on Sunday to evacuate and transfer all passengers and part of the crew aboard the hantavirus-hit cruise ship MV Hondius. Earlier, the vessel anchored off the Port of Granadilla on the Spanish island of Tenerife. The operation is expected to continue through Sunday a...
HANTAVIRUS

Doce sanitarios neerlandeses aislados por hantavirus tras fallos en su protocolo: hubo errores en la extracción de sangre

Antena3 Noticias
Impacto mortal

VIDEO: El momento en que un avión arrolla y mata a una persona antes de despegar dejando 12 heridos

El hombre saltó una valla de seguridad y entró a la pista. Además, han confirmado que no trabajaba en el aeropuerto.

Cole Allen, el acusado del intento de asesinato a Trump se hizo un selfie donde se puede ver su armamento
Trump

Cole Allen, el acusado de intentar asesinar a Trump, se declara no culpable de los hechos

Cole Allen afronta cargos federales por el ataque durante la cena de corresponsales en Washington.

Hondius fondeado

Un ciudadano estadounidense y una mujer francesa, los dos primeros positivos en hantavirus de los pasajeros evacuados desde Canarias

NYPD

VÍDEO: Impactante rescate de una mujer colgada de un rascacielos a más de 58 metros de altura

Imagen de uno de los cruceros de Royal Caribbean

Los países implicados se blindan para contener el hantavirus: así son sus estrictos protocolos

Publicidad