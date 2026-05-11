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Un ciudadano estadounidense y una mujer francesa, los dos primeros positivos en hantavirus de los pasajeros evacuados desde Canarias

Dos pasajeros del MV Hondius evacuados en las últimas horas han dado positivo en hantavirus. Se trata de un estadounidense y de una mujer francesa.

Hondius fondeado

Un ciudadano estadounidense y una mujer francesa, los dos primeros positivos en hantavirus de los pasajeros evacuados desde Canarias | Antena3.com

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Miriam Vázquez
Publicado:

Dos de los pasajeros evacuados del crucero del hantavirus desde Canarias han dado positivo. Se trata de un ciudadano estadounidense y de una mujer francesa.

El avión rumbo a Estados Unidos despegó a última hora de la noche del domingo. En total 17 pasajeros con esta nacionalidad pusieron rumbo a su país de origen y en dicha aeronave uno de ellos ha dado "positivo leve" en la prueba PCR mientras que otro comenzó a presentar síntomas también "leves". El avión trasladará a los pasajeros asintomáticos a un Centro Médico de la Universidad de Nebraska, mientras que a los que sí presentan síntomas se les llevará a otro centro.

Poco después de confirmarse este primer positivo entre los evacuados, la ministra de Sanidad gala, Stéphanie Rist, confirmaba en una entrevista con France Inter que una mujer, de la que ya se había informado que tenía síntomas, ha dado positivo. "Las pruebas han dado positivo por hantavirus", ha dicho Rist que ha añadido que "su estado empeoró durante la noche". Esta paciente se encuentra ingresada en "un hospital especializado en enfermedades infecciosas".

"Como se trata de un virus conocido, sabemos que cuando el estado de salud de una persona empeora, su vida puede correr peligro. Ese podría ser el caso de esta persona", apuntó la ministra que también insistió en que la paciente está en una sala "muy protegida para evitar que el virus se propague".

Los otros cuatro franceses evacuados desde el 'MV Hondius' han dado negativo a las prueba aunque se les volverán a hacer las pruebas. También ha apuntado que se han identificado 22 contactos "más o menos cercanos" que deben ponerse en aislamiento, tras haber viajado en vuelos en los que estuvo una de las pacientes posteriormente fallecida.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha confirmado que debido a problemas en el avión de Australia, los 22 pasajeros restantes volarán todos en un mismo avión hacia Países Bajos. El resto de la tripulación partirá esta tarde hacia Países Bajos a bordo del crucero. Mónica García ha confirmado que las labores de desinfección del puerto de Granadilla, en Tenerife, comenzarán en cuanto el buque abandone la isla.

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