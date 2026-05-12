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Apuñalamiento viral

Una mujer apuñala a su peluquero porque no le gustó cómo le cortó el flequillo: "Me lo cortó con tijeras de afeitar"

La agresión quedó grabada en las cámaras de seguridad y puede observarse cómo la joven saca un cuchillo de su bolso para clavárselo en la parte superior de la espalda.

Imagen de la mujer detenida por apu&ntilde;alar a su peluquero

Imagen de la mujer detenida por apuñalar a su peluqueroPerfil de X: @iG

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Alba Gutiérrez
Publicado:

Una mujer ha apuñalado a su peluquero después de quejarse en redes sociales de que le había dejado un flequillo que ella no le había pedido. La joven brasileña, Laís Gabriela Barbosa da Cunha, sacó un cuchillo de su bolso y se lo clavó en la parte superior de la espalda a Eduardo Ferrari, su peluquero, que en ese momento estaba cortando el pelo a otra persona.

Este ataque quedó grabado por las cámaras del establecimiento donde trabaja Ferrari ubicado en el barrio de Barra Funda, en Sao Paulo.

En la secuencia de vídeo puede observarse cómo Laís se sitúa junto al estilista Eduardo Ferri mientras el corta el pelo a otra clienta. Cuando él está de espaldas, ella saca un cuchillo y lo apuñala en la espalda. Tras este hecho, dos hombres sujetaron a da Cunha mientras Ferrari estaba en estado de shock.

Una vez comprendió lo sucedido, salió corriendo de la peluquería. En otras imágenes de la cámara de seguridad se puede ver a la mujer siendo inmovilizada por guardias de seguridad, mientras otros trabajadores de la peluquería se acercan a ella y la golpean.

Posteriormente, el personal la retuvo en el local a la espera de la llegada de la policía, los cuales la detuvieron.

"Mi flequillo parece el de Cebolinha, me ha cortado todo el pelo"

Laís acudió a la peluquería antes de este suceso y no salió contenta con el resultado. Al parecer, le pidió un corte para el flequillo al peluquero y él le dejo el flequillo parecido al "de Cebolinha", que es uno de los protagonistas principales de un importante cómic brasileño.

Aseguró que el peluquero empezó a cortarla el pelo "con unas tijeras de afeitar" y detalló que le cortó "todo el pelo". Como no le gustó el resultado, les envió "un mensaje por WhatsApp y no contestaron en dos días".

La víctima del apuñalamiento también explicó en la cuenta de Instagram de la peluquería que la mujer había ido un mes después del corte de pelo para exigir la devolución del dinero, argumentando que no estaba satisfecha con el resultado. Al no reembolsarla el dinero, el peluquero detalló que ella "se puso agresiva".

Afortunadamente, el peluquero se encuentra bien, aunque sigue bastante afectado por lo sucedido.

Estuvo detenida por agredir a unos agentes en un bar de Reino Unido

No es la primera vez que Laís Gabriela Barbosa da Cunha protagoniza un altercado. El año pasado fue arrestada después de desnudarse en un bar de Reino Unido y agredir a los agentes en el momento en el que iban a detenerla.

Al parecer, la joven tiene problemas de salud mental que están relacionados con el consumo de sustancias y según indican en el diario Daily Mail, Laís "sufrió una recaída psicótica aguda con un cuadro clínico agresivo", lo que supone un riesgo para ella misma y para la sociedad.

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