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HANTAVIRUS

Argentina avanza con una terapia contra el hantavirus mientras estalla una polémica viral

Un grupo de científicas argentinas ha descubierto que un medicamento que se usó contra el COVID-19 también sirve puede servir para frenar este virus. Se trata de la carragenina, un compuesto natural elaborado a partir de algas rojas.

Tres muertos por hantavirus en un crucero de lujo que parti&oacute; desde Argentina hacia Canarias

Tres muertos por hantavirus en un crucero de lujo que partió desde Argentina hacia CanariasEUROPAPRESS

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Yolanda Durán
Publicado:

Un grupo de investigadoras argentinas ha logrado un avance prometedor en la lucha contra el hantavirus al comprobar que la carragenina, una sustancia utilizada durante la pandemia de COVID-19, también podría reducir la carga viral de la cepa Andes. El hallazgo lo han presentado en el Congreso de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y en los próximos días darán más datos en el Congreso Argentino de Virología, donde esperan despertar interés para futuras pruebas clínicas en contextos de brote.

La carragenina es un compuesto natural derivado de algas rojas. Según han explicado las científicas, su mecanismo de acción se basa en la atracción electrostática. Debido a su fuerte carga negativa, atrapa partículas virales con carga positiva antes de que accedan a las células humanas. Después, crea una capa que bloquea los sitios de unión del virus y evita que pueda adherirse.

En los ensayos realizados, el equipo ha observado una disminución significativa de la carga viral in vitro. Y el antecedente más cercano ha sido el trabajo desarrollado durante la emergencia sanitaria por coronavirus, cuando un estudio realizado en hospitales de distintos puntos del país confirmó una reducción cercana al 80% en los contagios entre trabajadores de salud.

Las especialistas consideran que este nuevo paso podría abrir la puerta a tratamientos preventivos en regiones donde el virus mantiene circulación activa. Además, destacan que la posibilidad de reutilizar un medicamento ya conocido permitiría acelerar pruebas médicas y facilitar futuros protocolos sanitarios.

Una influencer manipula un roedor en Bariloche

Y mientras la comunidad científica difunde estos resultados, una influencer ha quedado envuelta en una fuerte polémica tras publicar un vídeo grabado en Bariloche. En las imágenes se la ve manipulando y acariciando un roedor silvestre durante una caminata, pese al riesgo sanitario asociado a este tipo de animales.

Las críticas no han tardado en multiplicarse en redes sociales. Muchos usuarios advierten sobre el peligro de interactuar con fauna silvestre y reclaman mayor responsabilidad al difundir este tipo de contenido. La joven ha respondido y asegura que el vídeo había sido grabado tiempo atrás. También asegura que desconoce qué animal era y que su salud no ha sufrido consecuencias.

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