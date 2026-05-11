Cole Allen, el acusado de intentar asesinar a Trump, se declara no culpable de los hechos

Cole Tomas Allen, el hombre acusado de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca, se declaró este lunes no culpable de los cuatro delitos federales que se le imputan.

La comparecencia tuvo lugar ante un tribunal federal de Washington. Allen, de 31 años, acudió esposado y con grilletes, vestido con uniforme naranja de prisión. Durante la vista no tomó la palabra y fue su abogada de oficio quien intervino en su nombre para comunicar que rechazaba todas las acusaciones formuladas por la Fiscalía.

La próxima audiencia judicial ha quedado fijada para el 29 de junio.

El ataque en el control de seguridad

Según la investigación, Allen intentó atravesar uno de los puntos de seguridad instalados en las inmediaciones del hotel Washington Hilton, donde se celebraba el acto con presencia de Trump, altos cargos del Gobierno y más de 2.500 periodistas.

La Fiscalía sostiene que el acusado abrió fuego con una escopeta contra un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos cuando trataba de acceder al recinto.

El agente recibió un disparo en el pecho, aunque el chaleco antibalas evitó heridas graves. Fue trasladado al hospital y recibió el alta horas después.

Dentro del edificio, el dispositivo de seguridad activó la evacuación inmediata del presidente y de otros responsables políticos mientras varios asistentes se refugiaban bajo las mesas del salón.

Los investigadores aseguran que Allen había preparado el ataque con antelación. Según el escrito judicial, viajó en tren desde California hasta Chicago y posteriormente a Washington, donde se alojó en el mismo hotel del evento.

En el momento de la detención portaba una escopeta de calibre 12, una pistola semiautomática, munición y varios cuchillos. También llevaba herramientas como alicates y cortaalambres.

El manifiesto investigado

La denuncia del FBI incluye fragmentos de un supuesto manifiesto enviado por Allen a familiares antes del ataque.

"Ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes", recogía el texto atribuido al acusado.

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