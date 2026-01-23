Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Donald Trump

Donald Trump minimiza sus problemas de salud y culpa a la aspirina de sus moratones

A sus 79 años, el presidente reconoce tomar una dosis elevada pese a las advertencias de sus médicos.

El moratón de Trump en la mano

Donald Trump culpa a la aspirina de sus moratones | Reuters

Publicidad

Sara Díaz
Actualizado:
Publicado:

La salud del presidente estadounidense ha vuelto al foco mediático después de que explicase el origen de los moretones visibles en sus manos en los últimos días. En unas declaraciones en su Air Force One, Trump aseguró ante los periodistas que se golpeó la mano con una mesa, y que además, había tomado una dosis elevada de aspirina, a pesar de las recomendaciones médicas.

"Muchas gracias a todos. Me golpeé en la mesa. Así que le puse un poco de, ¿cómo se llama?, crema. Les diría que tomen aspirina si les gusta el corazón, pero no la tomen si no quieren tener un pequeño moretón. Tomo la aspirina grande. Y cuando tomas una aspirina grande, te dicen que tienes un moretón. El médico me dijo: 'No tiene que tomar eso. Está muy sano, señor". Dije que no me arriesgaría. Ese es uno de los efectos secundarios'", ha explicado.

Insiste en que goza de buena salud

El mandatario, de 79 años, insistió en que goza de una "perfecta salud" y que no tiene intención de reducir la dosis pese a las recomendaciones médicas. Además, más allá de la aspirina, Trump ha sido objeto de atención por otros signos asociados a la edad, como hinchazón en los tobillos o imágenes donde parece dormido en actos públicos. En el pasado también ha hablado sobre el uso de maquillaje para disimular marcas en sus manos tras incidentes casuales, como rozaduras tras un saludo con la fiscal general Pam Bondi.

Desde la Casa Blanca se ha insistido en que no existe un problema de salud grave y se ha explicado que algunos moretones recientes también se produjeron por golpes, como uno ocurrido contra una mesa durante un evento en Davos. La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, calificó estas marcas como menores y vinculadas tanto a la aspirina como a movimientos cotidianos.

Las declaraciones de Trump se producen en un momento de creciente debate sobre su estado físico y cognitivo, en contraste con sus afirmaciones de estar en excelente forma para desempeñar sus funciones como presidente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

La guía de emergencia de Groenlandia para prepararse tras las amenazas de Trump

Nuuk, en Groenlandia

Publicidad

Mundo

El moratón de Trump en la mano

Donald Trump minimiza sus problemas de salud y culpa a la aspirina de sus moratones

TikTok llega a un acuerdo para crear una filial en Estados Unidos

TikTok llega a un acuerdo para crear una filial en Estados Unidos

Putin acepta una reunión a 3 con EEUU y Ucrania.

Putin acepta una reunión a tres bandas con Ucrania y EEUU sin compromiso de un alto al fuego pese a las presiones de Trump

Tensión entre manifestantes y el ICE en Minnesota
Estados Unidos

El ICE podrá usar gas pimienta y detener a manifestantes pacíficos en Estados Unidos

Policía belga
Amberes

Al menos seis heridos en un ataque con cuchillo en Amberes

Federica Torzullo
Feminicidio

La confesión de un hombre que apuñaló a su mujer 23 veces: "La maté en 45 minutos porque no quería perder la custodia de mi hijo"

El acusado confiesa en el juicio haber matado a Federica Torzullo tras ocultar el cadáver y simular que seguía con vida.

Trump
Foro Davos

Trump vuelve a señalar a España por el gasto en Defensa: "Vamos a tener que hablar"

Trump ha asegurado que "tendrá que hablar con España" para que eleve el presupuesto militar.

Imagen de archivo de Zelenski, Trump y Putin.

Zelenski anuncia una reunión trilateral entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia en Emiratos Árabes

Dingo australiano

Una joven de 19 años es encontrada muerta en una playa entre perros salvajes

El niño detenido

Polémica en Estados Unidos: agentes de inmigración detienen a un niño de 5 años en Minnesota

Publicidad