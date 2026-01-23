Donald Trump minimiza sus problemas de salud y culpa a la aspirina de sus moratones

La salud del presidente estadounidense ha vuelto al foco mediático después de que explicase el origen de los moretones visibles en sus manos en los últimos días. En unas declaraciones en su Air Force One, Trump aseguró ante los periodistas que se golpeó la mano con una mesa, y que además, había tomado una dosis elevada de aspirina, a pesar de las recomendaciones médicas.

"Muchas gracias a todos. Me golpeé en la mesa. Así que le puse un poco de, ¿cómo se llama?, crema. Les diría que tomen aspirina si les gusta el corazón, pero no la tomen si no quieren tener un pequeño moretón. Tomo la aspirina grande. Y cuando tomas una aspirina grande, te dicen que tienes un moretón. El médico me dijo: 'No tiene que tomar eso. Está muy sano, señor". Dije que no me arriesgaría. Ese es uno de los efectos secundarios'", ha explicado.

Insiste en que goza de buena salud

El mandatario, de 79 años, insistió en que goza de una "perfecta salud" y que no tiene intención de reducir la dosis pese a las recomendaciones médicas. Además, más allá de la aspirina, Trump ha sido objeto de atención por otros signos asociados a la edad, como hinchazón en los tobillos o imágenes donde parece dormido en actos públicos. En el pasado también ha hablado sobre el uso de maquillaje para disimular marcas en sus manos tras incidentes casuales, como rozaduras tras un saludo con la fiscal general Pam Bondi.

Desde la Casa Blanca se ha insistido en que no existe un problema de salud grave y se ha explicado que algunos moretones recientes también se produjeron por golpes, como uno ocurrido contra una mesa durante un evento en Davos. La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, calificó estas marcas como menores y vinculadas tanto a la aspirina como a movimientos cotidianos.

Las declaraciones de Trump se producen en un momento de creciente debate sobre su estado físico y cognitivo, en contraste con sus afirmaciones de estar en excelente forma para desempeñar sus funciones como presidente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.