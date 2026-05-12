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Francia endurece su protocolo frente al hantavirus tras el ingreso en UCI de la paciente infectada

El Gobierno francés ha activado medidas excepcionales para frenar cualquier riesgo de propagación. La paciente infectada permaneciera ingresada en cuidados intensivos. Las autoridades han puesto en marcha reuniones interministeriales y cuarentenas hospitalarias para los contactos estrechos.

El hospital donde permanece ingresada la mujer francesa

El hospital donde permanece ingresada la mujer francesaEFE

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Laura Tarsà
Publicado:

En Francia dan un paso más en su estrategia de prevención frente al hantavirus. Este martes, a las 8:30 de la mañana, se ha celebrado la primera reunión interministerial dedicada a analizar la situación y coordinar nuevas decisiones. Según fuentes gubernamentales, por la tarde se celebrará un segundo encuentro para evaluar la evolución de las medidas adoptadas y el seguimiento sanitario de los contactos identificados.

El Ejecutivo publicó el lunes 11 de mayo un decreto que establece un protocolo sanitario reforzado dirigido especialmente a los pasajeros del crucero MV Hondius y a cualquier persona que haya mantenido contacto con posibles infectados. La ministra de Sanidad, Stéphanie Rist, subrayó que son medidas "muy estrictas, las más estrictas de Europa", con un objetivo claro: romper de forma rápida y eficaz las posibles cadenas de transmisión. En la misma línea, la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, calificó el dispositivo como "las medidas más rigurosas de la Unión Europea", destacando el carácter excepcional de la respuesta.

En total hay 22 ciudadanos franceses identificados como casos de contacto que permanecerán en cuarentena hospitalaria. Ocho de ellos viajaron en el vuelo del 25 de abril entre Santa Elena y Johannesburgo, y fueron aislados de forma inmediata tras conocerse el riesgo.

Los otros 14 se encontraban en el vuelo Johannesburgo-Ámsterdam del mismo día. Algunas de estas cuarentenas comenzaron ya el lunes por la noche y el resto se activarán a lo largo de la mañana del martes. La atención se centra especialmente en los cinco ciudadanos repatriados el domingo desde el crucero. Todos fueron ingresados en aislamiento estricto en el hospital Bichat de París.

Una mujer, ingresada grave en la UCI

Cuatro de ellos han dado negativo en las pruebas realizadas hasta ahora. La quinta persona, una mujer que dio positivo por hantavirus y cuyo estado ha empeorado en las últimas horas, permanece ingresada en la unidad de cuidados intensivos.

Las autoridades insisten en que la vigilancia epidemiológica continuará reforzándose en los próximos días e intentarán anticiparse a cualquier posible evolución del brote.

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