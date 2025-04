Trump pretende convertir el funeral del papa Francisco en una cumbre de líderes mundiales

Este sábado, el Vaticano acogerá el funeral del papa Francisco, una ceremonia que reunirá a más de 170 delegaciones internacionales. Entre los asistentes confirmados se encuentran líderes como Donald Trump, Volodímir Zelenski, Emmanuel Macron y Javier Milei. Sin embargo, la ausencia del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha generado controversia en el ámbito político nacional.

Desde Moncloa, se ha justificado la no asistencia de Sánchez argumentando que la representación de España estará encabezada por los reyes Felipe y Letizia, acompañados por las vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz, el ministro de la Presidencia Félix Bolaños y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo . No obstante, esta explicación no ha evitado las críticas de diversos sectores políticos y mediáticos.

Alberto Núñez Feijóo ha calificado la ausencia de Sánchez como una "descortesía muy difícil de explicar", especialmente al tratarse de un acto de relevancia internacional. Por su parte, el exembajador Francisco Vázquez ha señalado que "la ausencia de Sánchez en el funeral del papa es un error político de primera magnitud", recordando que en 2005, el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero asistió al funeral de Juan Pablo II.

Roma, centro de la diplomacia internacional

Mientras tanto, Roma se prepara para convertirse en el epicentro de la diplomacia mundial. Donald Trump ha confirmado su asistencia al funeral y ha anunciado que aprovechará la ocasión para reunirse con diversos líderes internacionales, incluso ha asegurado que ya tiene algunas citas acordadas. Aunque no se ha especificado si se encontrará con Zelenski, la posibilidad de un encuentro entre ambos ha generado expectativas, dado el contexto de las tensiones entre Estados Unidos y Ucrania.

Además de Trump y Zelenski, otros líderes como Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Ursula von der Leyen y Javier Milei han confirmado su presencia en el funeral . La ceremonia se perfila así no solo como un acto religioso, sino también como una oportunidad para el diálogo y la negociación en un momento de complejidad geopolítica.

La decisión de Pedro Sánchez de no asistir al funeral del papa Francisco ha abierto un debate sobre la representación institucional de España en eventos internacionales de alta relevancia. Si bien la presencia de los reyes y altos cargos del Gobierno garantiza una representación oficial, la ausencia del presidente del Ejecutivo contrasta con la participación activa de otros líderes mundiales.

